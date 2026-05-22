CEDEMS realizó un cartelazo en las escuelas y define si adhiere al paro nacional

En rechazo al aumento salarial anunciado por el Gobierno de Jujuy, el CEDEMS se expresó este viernes 22 de mayo con un cartelazo en escuelas de nivel medio y superior de toda la provincia. Asimismo, desde el gremio que nuclea a docentes de enseñanza media y superior adelantaron que este sábado analizarán la adhesión a un nuevo paro nacional.

La medida fue aprobada en la última asamblea del gremio y forma parte del reclamo por una mejora salarial real, luego de que se confirmara una suba que ronda el 3% para trabajadores estatales.

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior llevó adelante una jornada de protesta en instituciones educativas de la provincia, como parte del plan de lucha definido por sus afiliados.

Entre los principales pedidos, el gremio planteó “exigir una mejora salarial real, porque el salario docente en Jujuy sigue muy por debajo de la canasta básica total”.

Desde el sector también expresaron su rechazo al incremento anunciado por el Gobierno provincial. “No estamos conformes y vamos a seguir impulsando medidas de lucha hasta lograr una recomposición que dignifique nuestro trabajo”, manifestaron en un comunicado.

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Asamblea para definir un posible paro

Siguiendo el mismo mandato, este sábado 24 de mayo el CEDEMS realizará una asamblea extraordinaria para tratar la adhesión al paro nacional docente previsto para el 27 de mayo.

La medida nacional fue convocada por el Frente Democrático por la Educación Pública. Además, en la asamblea se analizará el ingreso al FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos.

CEDEMS - Educación - Gremio (3)

El aumento otorgado por el Gobierno

El aumento del 3% para trabajadores estatales fue confirmado por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, tras el cierre de las reuniones paritarias con los gremios en Jujuy. Según explicó, la liquidación se aplicará entre junio y julio, mientras que en julio volverán a reunirse para analizar la evolución salarial.

Con ese incremento, el acumulado anual alcanzaría el 13%, frente a una inflación estimada del 12,5%. “Seguimos con la política de acompañar a la inflación con los sueldos”, sostuvo el ministro.

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La respuesta oficial a los pedidos gremiales

Cardozo reconoció que los reclamos salariales de los gremios son superiores al ofrecimiento realizado, aunque remarcó que la Provincia debe sostener una pauta que pueda afrontar.

Los pedidos son mayores, la necesidad es mayor, se entiende, pero la situación nos lleva a ofrecer estos números sin que entremos en una cuestión de no poder afrontarlos. Los pedidos son mayores, la necesidad es mayor, se entiende, pero la situación nos lleva a ofrecer estos números sin que entremos en una cuestión de no poder afrontarlos.

El ministro también detalló que, cuando se liquide el mes de mayo, que se percibe en junio, la idea es avanzar con transformaciones de módulos no bonificables a bonificables. Si bien no se trata de una pauta porcentual establecida, señaló que esos cambios tienen incidencia salarial y rondarían el 2%.

Según indicó, el objetivo es tener temprano la liquidación de junio, sumarle el aguinaldo y hacerlo efectivo antes de fin de mes, aproximadamente el 20 de junio.