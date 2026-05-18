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18 de mayo de 2026 - 10:50
Educación.

Paritarias docentes: CEDEMS rechazó la oferta del Gobierno

El gremio de docentes CEDEMS rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno y se declara en estado de asamblea permanente

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
CEDEMS - Educación - Gremio (4)
Parte de Prensa de la Asamblea Extraordinaria del CEDEMS, de este sábado 16 de mayo

Parte de Prensa de la Asamblea Extraordinaria del CEDEMS, de este sábado 16 de mayo

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A través de un parte de prensa, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior comunicó a sus afiliados y a la docencia en general los puntos definidos durante el encuentro gremial. La asamblea resolvió además mantenerse en estado de asamblea permanente.

Los puntos definidos por CEDEMS

Entre las principales resoluciones, el gremio docente rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial y solicitó que el Ministerio de Educación acelere la gestión de los certificados de capacitación que genera el propio organismo.

También pidió una respuesta urgente para los participantes del concurso para vicedirectivos, con celeridad administrativa, respeto a la normativa y avance en los procedimientos establecidos.

Otro de los puntos planteados fue la solicitud de una fecha de inicio para el trayecto pedagógico destinado a docentes del Colegio Secundario N° 53.

Reclamos por transparencia y plan de lucha

CEDEMS también exigió la aplicación de la Ley N° 5886 de Transparencia Fiscal para que la provincia informe el estado y uso de los recursos provinciales. En ese marco, expresó su repudio a la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre las cuentas públicas.

Como parte de la continuidad del plan de lucha, la asamblea resolvió realizar un cartelazo en escuelas secundarias de la provincia el jueves 21 de mayo, para denunciar la política de ajuste del Gobierno.

Además, el gremio acordó preparar una marcha educativa y coordinar acciones con las bases de ADEP.

Cedems
Parte de Prensa de la Asamblea Extraordinaria del CEDEMS, de este sábado 16 de mayo

Parte de Prensa de la Asamblea Extraordinaria del CEDEMS, de este sábado 16 de mayo

Nueva asamblea y otros planteos

El gremio convocó a una nueva asamblea extraordinaria para el sábado 23 de mayo, donde se tratará la posible adhesión al paro nacional docente previsto para el 27 de mayo por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública y el ingreso del sindicato al FRESU, Frente de Sindicatos Unidos.

CEDEMS también resolvió establecer una asamblea informativa específica para tratar la causa Jorge Montero y expresó su repudio al nombramiento de Jorge Montero como vicedirector en una escuela secundaria.

El parte también incluye la conformación de una comisión para elaborar una presentación al Gobierno provincial solicitando el congelamiento de tarifas de servicios y boletos del transporte público urbano.

Postura de ADEP

La postura de CEDEMS se suma al rechazo expresado previamente por ADEP, que también cuestionó el ofrecimiento salarial del Gobierno provincial.

La Junta Provisoria de ADEP calificó la propuesta como un “pseudo-aumento” y sostuvo que no cubre las expectativas del colectivo docente. Desde ese gremio reclamaron un salario que permita cubrir la canasta básica y mejores condiciones para toda la docencia.

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