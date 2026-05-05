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5 de mayo de 2026 - 11:51
País.

Aerolíneas Argentinas cambia las políticas de equipaje: ¿cuáles se pagan?

Desde esta semana, una de las tarifas más económicas ya no incluye equipaje de mano tipo carry on. Repaso de las distintas categorías y los servicios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cambios en la política de equipaje de Aerolíneas Argentinas: qué incluye (o no) cada tarifa. &nbsp;

Cambios en la política de equipaje de Aerolíneas Argentinas: qué incluye (o no) cada tarifa.

 

Desde hace varios años, las aerolíneas tradicionales han ido incorporando parte de las estrategias de precios propias del modelo low cost, basado en la desagregación de servicios: cada pasajero abona únicamente lo que decide usar, ya sea el equipaje, la selección de asiento o la comida a bordo.

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En ese marco, Aerolíneas Argentinas aplicó esta semana una modificación en su esquema tarifario para vuelos dentro del país. La tarifa Base, que es la segunda más económica, dejó de incluir el equipaje de mano tipo carry on de hasta 8 kilos en cabina, beneficio que antes estaba contemplado.

Desde esta semana, una de sus tarifas más económicas dejó de incluir el carry on.

¿Cuál es el objetivo del cambio?

Desde la empresa explican que la finalidad de esta modificación es lograr una estructura de precios capaz de competir directamente con las aerolíneas low cost.

Señalan que las compañías de bajo costodesglosan” el valor del ticket aéreo del gasto por equipaje, lo que permite igualar o acercar las tarifas en condiciones de mercado similares. En ese sentido, remarcan que se trata de un ajuste especialmente beneficioso para el segmento corporativo.

Es importante tener en cuenta que estos cambios, vigentes desde el lunes 3 de mayo, se aplican únicamente a nuevas compras. Quienes hayan adquirido sus pasajes con anterioridad conservarán las condiciones originales de su tarifa.

Pasajeros frente a los mostradores de Aerolíneas en Aeroparque.

Familias de tarifas: qué incluye cada una

En Aerolíneas Argentinas, al igual que en otras aerolíneas, las tarifas se organizan en distintas “familias”, cada una con reglas y beneficios particulares.

Dentro de esa estructura, las opciones más económicas son Promo y Base, que ya en 2024 habían perdido parte de sus ventajas, como se había informado previamente. En aquel momento, la tarifa Promo dejó de incluir equipaje de mano tipo carry on, mientras que la Base pasó a no contemplar el equipaje despachado en bodega.

Con la nueva actualización, la tarifa Base también eliminó la posibilidad de llevar carry on. De esta manera, tanto Promo como Base únicamente permiten un artículo personal de hasta 3 kilos, como una mochila pequeña, cartera o bolso de mano, que debe ubicarse debajo del asiento delantero.

Aerolíneas Argentinas
Vuelos de Salta a Rosario.

Vuelos de Salta a Rosario.

Si se opta por una de las tarifas más económicas y se requiere viajar con equipaje adicional, este podrá contratarse por separado como un servicio extra, con un costo de $42.350 por cada tramo. Ese valor corresponde al equipaje despachado de hasta 15 kilos.

Durante el proceso de compra, el aviso que se muestra indica: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a 'Servicios Adicionales"”.

En este escenario, resulta necesario analizar en función del vuelo y de la disponibilidad cuál opción es más conveniente: si optar por la tarifa más económica o por la categoría Plus, que ya contempla equipaje de mano (carry on de hasta 8 kilos) más una valija despachada de hasta 15 kilos.

Equipaje
Equipaje
Equipaje

A modo orientativo sobre la diferencia entre categorías, en una simulación de compra realizada al azar para un vuelo de Buenos Aires a Córdoba en junio, las variaciones de precio según la tarifa seleccionada son las siguientes:

  • Promo: $ 67.373
  • Base: $ 88.933
  • Plus: $ 117.061
  • Flex: $ 136.776
  • Promo Premium Economy: $ 150.860
  • Premium Economy: $ 621.617

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