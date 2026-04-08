Salta volvió a tener vuelos directos a Rosario

El servicio se realiza los martes y sábados, con aeronaves Embraer E190 que tienen capacidad para 96 pasajeros. La operación permite reducir tiempos de traslado y evita combinaciones con otras ciudades.
La reanudación de esta conexión aérea restituye un vínculo que no estaba disponible en forma directa y vuelve a integrar dos puntos importantes del mapa aerocomercial argentino.
Cómo funciona el servicio
Los vuelos parten desde Salta y llegan a Rosario sin escalas intermedias. La frecuencia semanal fija dos días específicos, lo que organiza la oferta y permite planificar viajes con anticipación.
Las aeronaves utilizadas en esta ruta corresponden a la flota Embraer E190, un modelo habitual en trayectos de cabotaje dentro del país. Su capacidad se ajusta a la demanda de este tipo de conexión.
El esquema operativo se mantiene estable desde su reactivación y forma parte del cronograma regular de la compañía.
Una ruta que vuelve a estar disponible
La conexión directa entre ambas ciudades vuelve a estar activa luego de un período sin servicio sin escalas. Esta alternativa evita la necesidad de pasar por otros aeropuertos, como suele ocurrir en rutas con escala.
Con esta incorporación, Salta mantiene enlaces a distintos destinos nacionales e internacionales, dentro de la red vigente de vuelos comerciales.