martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 17:20
Turismo.

Salta: el pueblo lleno de naturaleza para hacer rafting, kayak y canotaje

A pocos kilómetros de la capital, en pleno Valle de Lerma, se encuentra un destino ideal para disfrutar del verano entre paisajes verdes y antiguas casonas.

Dónde queda Coronel Moldes, pueblo de Salta.

Dónde queda Coronel Moldes, pueblo de Salta.

El norte argentino es una opción ideal para unas escapadas de verano y dejarse sorprender por sus paisajes únicos. Salta, conocida como “La Linda”, ofrece múltiples destinos imperdibles para disfrutar. Por ejemplo, Coronel Moldes es un pueblo que combina la emoción de los deportes acuáticos con la tranquilidad de sus campos de cultivo de tabaco.

Su clima agradable y su arquitectura de comienzos del siglo XX la convierten en un punto de partida perfecto para quienes desean recorrer la riqueza del noroeste argentino sin perder el contacto con ríos, lagunas y la naturaleza.

La Iglesia de San Bernardo, en Salta.

Entre enero y febrero, la localidad se viste de vida y alegría gracias a los festivales de folklore y los tradicionales corsos de carnaval. Su proximidad al agua lo transforma en un lugar ideal para refrescarse durante las tardes calurosas, disfrutando de la brisa del dique y la sombra que brindan los centenarios algarrobos.

Dónde queda Coronel Moldes

Situada en el corazón de la provincia de Salta, Coronel Moldes es una escala casi obligatoria para quienes se dirigen hacia los Valles Calchaquíes. A unos 62 kilómetros de la ciudad de Salta, el pueblo se encuentra rodeado por extensos sembradíos de tabaco, olivos, maíz, alfalfa y hierbas aromáticas, entre otros cultivos.

Dónde queda Coronel Moldes.

Escapadas: ¿Qué hacer en Coronel Moldes?

Coronel Moldes posee una rica variedad de flora y fauna típica del norte argentino. La Quebrada de los Cóndores constituye un entorno natural excepcional para visitar, especialmente durante el inicio del verano, y permite observar de cerca el majestuoso vuelo de estas aves.

A tan solo 15 minutos del centro del pueblo se encuentra el Dique Cabra Corral, el segundo embalse más grande del país. Este lugar se convierte en un verdadero paraíso para los amantes de la pesca, sobre todo de pejerrey, y también ofrece múltiples opciones de deportes extremos y acuáticos, como bungee, tirolesa, esquí náutico, motos de agua, paseos en banano y otras actividades similares.

A solo 15 minutos del pueblo se encuentra el Dique Cabra Corral, el segundo espejo de agua más grande de Argentina.

Quienes disfrutan de actividades acuáticas pueden acercarse al Parque Acuático El Préstamo, ideal para pasar una tarde en familia, o animarse a practicar rafting, kayak y canotaje en el Río Juramento. Los más aventureros también tienen la oportunidad de lanzarse por el canopy más largo de Sudamérica.

A poca distancia del pueblo se encuentran otros atractivos, como el Museo del Tabaco o el Museo Arqueológico Santa Ana, donde se exhiben objetos que abarcan distintas etapas históricas de la región, desde los antiguos cazadores recolectores de hace más de diez mil años. Otra alternativa es visitar la Iglesia de San Bernardo, que permite contemplar el pueblo desde las alturas y obtener una vista panorámica del entorno.

Cómo llegar a Coronel Moldes.

Uno de los rasgos más llamativos de Coronel Moldes son sus antiguas casonas, que aportan un encanto pintoresco y colorido al paisaje. A lo largo de la Ruta Nacional 68 se pueden apreciar varias de las construcciones más antiguas de Salta, levantadas con gruesos muros de adobe y galerías que reflejan la arquitectura colonial típica del lugar.

Cómo llegar a Coronel Moldes

El acceso desde la ciudad de Salta es sencillo: basta con tomar la Ruta Nacional 68 rumbo al sur, en dirección a Cafayate. El camino está completamente pavimentado y atraviesa parajes rurales muy atractivos, con un tiempo de viaje aproximado de una hora.

Embed

Existen también servicios frecuentes de transporte interurbano que parten desde la Terminal de Salta o desde distintos puntos del centro de la ciudad. Para quienes viajan desde Buenos Aires, la alternativa más rápida es volar hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes (SLA), en Salta.

Si se opta por ir en auto desde la capital, el recorrido es extenso, con unas 20 horas de viaje aproximadas. Se inicia por la RN 9 (Autopista Buenos Aires – Rosario – Córdoba), atravesando las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, y luego, mediante rutas provinciales, se conecta con la RN 68, que conduce directamente al corazón de Coronel Moldes.

