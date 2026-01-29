jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 17:14
Turismo.

Urdinarrain, el pueblo de Entre Ríos que muchos pasaban por alto y sorprende este verano

Entre atractivos paisajes y rica oferta cultural, este destino de Entre Ríos se presenta como un destino ideal para quienes buscan tranquilidad.

Por  viajes Todo Jujuy
A poca distancia de Gualeguaychú está Urdinarrain, un rincón entrerriano que combina patrimonio histórico, expresiones culturales y paisajes naturales en un ambiente sereno, ideal para unas escapadas. Este pueblo destaca por mantener su esencia auténtica, conservando la tranquilidad típica del campo, pero sin renunciar a las comodidades actuales..

Entre sus principales encantos se encuentra el vínculo profundo con sus tradiciones. A lo largo de todo el año, Urdinarrain organiza festivales y actividades que homenajean su historia y su identidad cultural.

Urdinarrain es una excelente opción para quienes buscan un descanso lejos del ruido de las grandes ciudades.

Asimismo, el pueblo dispone de museos que narran su historia y desarrollo, y de un balneario perfecto para quienes desean conectar con la naturaleza y disfrutar de un entorno apacible.

Con un alto estándar de vida y un sólido compromiso por cuidar su medio ambiente, Urdinarrain se presenta como una opción ideal para quienes buscan escapar del bullicio urbano.

Desde su oferta cultural, pasando por sus paisajes tranquilos y la hospitalidad de su gente, este destino está captando cada vez más la atención de turistas que quieren descubrir experiencias diferentes dentro de Argentina.

Urdinarrain está ubicado en el sudeste de Entre Ríos.

Dónde queda Urdinarrain

Urdinarrain se localiza en el sudeste de la provincia de Entre Ríos, formando parte del departamento de Gualeguaychú. Está a unos 60 kilómetros de la ciudad cabecera, a 240 kilómetros de Paraná y alrededor de 278 kilómetros de Buenos Aires. Su vía de acceso principal es la Ruta Provincial Nº 20, lo que facilita la llegada desde diferentes puntos de la región.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Urdinarrain?

Este pueblo entrerriano propone una variedad de experiencias y opciones recreativas para los turistas. Entre las más destacadas y preferidas por quienes lo visitan se encuentran:

  • Descubrir el balneario Arenas Blancas, un entorno natural con playa de arena y áreas verdes, perfecto para relajarse, disfrutar del sol o organizar un picnic.
  • Recorrer el Museo Histórico Regional, ubicado en la antigua estación de tren, que conserva y exhibe objetos que narran la historia local.
  • Visitar el Museo del Caballo, donde se muestran carruajes, utensilios y herramientas que reflejan la tradición equina del pueblo.
Cómo llegar a Urdinarrain.
  • Pasear por el Museo Regional Agrícola al aire libre, con maquinarias históricas que ilustran la evolución del trabajo agrícola en la zona.
  • Recorrer el Parque Paseo San Martín, un pulmón verde que ofrece áreas de juegos para niños y senderos ideales para pasear o hacer caminatas al aire libre.
  • Sumarse a las celebraciones típicas del lugar, como la Fiesta Provincial del Caballo, la Fiesta Regional de la Cerveza o la Fiesta del Inmigrante, que ponen en valor la riqueza y diversidad cultural de la comunidad.
Uno de los grandes atractivos de Urdinarrain es su fuerte arraigo a las tradiciones.

Cómo llegar a Urdinarrain

Para llegar a Urdinarrain desde Buenos Aires, los viajeros pueden tomar la Ruta Nacional 9 o la Autopista Panamericana rumbo al ramal Escobar hasta Zárate. Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 12 y, al arribar a Ceibas, se debe tomar la salida hacia la Ruta Provincial 20.

Después de recorrer aproximadamente 43 kilómetros, se alcanza la entrada al pueblo, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 3 horas. Quienes provienen del norte de Entre Ríos pueden acceder siguiendo la Ruta Nacional 127, enlazando luego con la Ruta Provincial 6 y finalmente conectando con la Ruta Provincial 20.

