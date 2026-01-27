martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 18:09
Turismo.

El pueblo oculto de La Rioja ideal para visitar en familia y conectar con la naturaleza

Un destino perfecto para quienes buscan paisajes sorprendentes y experiencias únicas en plena naturaleza argentina. Agendalo para tus escapadas.

En Argentina existen volcanes que aportan un carácter único al entorno de distintos destinos del país. Un caso notable es el Corona del Inca, considerado un pueblo impactante, famoso por su cráter que contiene un lago con una profundidad de 350 metros. Agenda este lugar del norte para tus próximas escapadas en febrero 2026.

Situado en la provincia de La Rioja, este sitio se presenta como un destino excepcional para quienes buscan viajes de aventura y experiencias que impliquen retos y desafíos extremos.

Dónde queda Corona del Inca, La Rioja.

La expedición hacia este espectacular escenario natural se inicia en las primeras horas de la mañana desde los pueblos de Vinchina o Alto Jagüé, recorriendo panoramas majestuosos y ambientes con climas muy variados. La travesía demanda una planificación meticulosa, ya que la región se caracteriza por sus condiciones extremas, con temperaturas que pueden bajar hasta -15°C, incluso durante la temporada estival.

Situado a 5.500 metros sobre el nivel del mar, el volcán Corona del Inca ofrece una experiencia de aventura excepcional para quienes buscan poner a prueba sus límites. Su proximidad a la frontera con Chile, junto a los vientos intensos y las condiciones climáticas extremas, convierten esta travesía en un verdadero reto único dentro del turismo de Argentina.

Qué puedo hacer en Corona del Inca, La Rioja.

Dónde queda Corona del Inca, La Rioja

El volcán Corona del Inca se ubica en la zona más occidental de La Rioja, muy cerca de la línea fronteriza con Chile. Este coloso natural integra un entorno marcado por su elevación y por climas severos, en un área donde la naturaleza despliega todo su poderío y belleza.

Corona del Inca.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Corona del Inca, La Rioja?

El principal atractivo de Corona del Inca es su lago ubicado dentro del cráter, una auténtica joya de la naturaleza que se encuentra en la cumbre del volcán. Las salidas con guía, con una duración aproximada de 12 horas, comienzan de madrugada y brindan una vivencia excepcional en ambientes de alta montaña.

Para disfrutar de la excursión de manera segura y plena, resulta esencial tener en cuenta ciertas sugerencias y precauciones:

  • Es importante llevar suficientes alimentos que proporcionen energía constante a lo largo de toda la caminata.
  • Cada persona debería transportar más de dos litros de agua para mantenerse hidratada.
  • Se recomienda vestirse con ropa de abrigo apropiada, capaz de proteger ante temperaturas bajo cero.
  • Ascender de manera gradual permite que el cuerpo se adapte a la altitud sin inconvenientes.
El pueblo oculto de La Rioja ideal para visitar en familia y conectar con la naturaleza.

Además del volcán y su lago, la región cuenta con otros paisajes y maravillas naturales que no conviene dejar pasar:

  • La Reserva Provincial Laguna Brava con su rica flora y fauna
  • El cerro Veladero (6.436 m.s.n.m.)
  • El imponente cerro Bonete (6.759 m.s.n.m.)
  • El volcán Pissis, segundo más alto del mundo (6.795 m.s.n.m.)
Cómo llegar a Corona del Inca, La Rioja

Para acceder a este emblemático destino, el recorrido arranca desde la ciudad de La Rioja, siguiendo la Ruta Nacional 38 en dirección sur. A continuación, se prosigue por un segmento de la Ruta Nacional 150, hasta incorporarse finalmente a la Ruta Nacional 76.

Este último tramo atraviesa el famoso Parque Nacional Talampaya y desemboca en Villa Unión, punto desde el cual es imprescindible contratar un tour guiado para llegar al volcán. El acceso demanda vehículos todoterreno y experiencia en el terreno, debido a la complejidad y condiciones extremas del lugar.

