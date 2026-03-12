Vuelve la alerta amarilla con tormentas y posible granizo: para cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado por la noche en distintas regiones de la provincia de Jujuy.

Las áreas que podrían verse afectadas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara .

De acuerdo al organismo, las tormentas podrían presentarse con fuerte intensidad, lluvias abundantes en cortos períodos y actividad eléctrica .

Por el momento, jueves y viernes no presentan alertas meteorológicas , aunque se prevén condiciones inestables.

Para este jueves, el pronóstico indica cielo mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones durante la noche.

En tanto, el viernes las lluvias podrían registrarse durante la madrugada. Luego, el cielo tendería a despejarse cerca del mediodía, aunque hacia la tarde y la noche volverían las precipitaciones.

El sábado se esperan tormentas fuertes por la noche

El día sábado, cuando rige la alerta amarilla, se prevé una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 16°C.

Durante gran parte del día el cielo se mantendría nublado, pero hacia la noche podrían desarrollarse tormentas fuertes, acompañadas de intensa actividad eléctrica y lluvias.