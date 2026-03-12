viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 19:22
Jujuy.

Vuelve la alerta amarilla con tormentas y posible granizo: para cuándo

El SMN emitió una alerta para varias zonas del territorio jujeño, con tormentas, fuertes vientos y posible granizo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Lluvias para el sábado en Jujuy.

Lluvias para el sábado en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado por la noche en distintas regiones de la provincia de Jujuy.

Lee además
Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas
Tiempo.

Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas
Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas
Alerta.

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Las áreas que podrían verse afectadas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

De acuerdo al organismo, las tormentas podrían presentarse con fuerte intensidad, lluvias abundantes en cortos períodos y actividad eléctrica.

alerta amarilla (2)

Cómo estará el tiempo jueves y viernes

Por el momento, jueves y viernes no presentan alertas meteorológicas, aunque se prevén condiciones inestables.

Para este jueves, el pronóstico indica cielo mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones durante la noche.

En tanto, el viernes las lluvias podrían registrarse durante la madrugada. Luego, el cielo tendería a despejarse cerca del mediodía, aunque hacia la tarde y la noche volverían las precipitaciones.

El sábado se esperan tormentas fuertes por la noche

El día sábado, cuando rige la alerta amarilla, se prevé una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 16°C.

Durante gran parte del día el cielo se mantendría nublado, pero hacia la noche podrían desarrollarse tormentas fuertes, acompañadas de intensa actividad eléctrica y lluvias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Alerta amarilla en Jujuy: recomendaciones para prevenir accidentes durante tormentas

Rige alerta amarilla por tormentas abundantes en Jujuy: por cuántos días y zonas 

Lo que se lee ahora
La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo. video
Caso Elian.

Habló en exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie. video
Streaming.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Abra Pampa: Vivimos un momento de desesperación dijo la tía de Elían video
Relato de la búsqueda.

Abra Pampa: "Vivimos un momento de desesperación" dijo la tía de Elían

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel