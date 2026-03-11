miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 08:11
Tiempo.

Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas

Si bien cesó el alerta naranja en Jujuy, el Servicio Mteteorológico Nacional mantiene el alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas

Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas

De acuerdo al pronóstico oficial, las condiciones inestables se mantendrán especialmente en zonas de los valles y sectores cercanos a la capital, donde se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento y precipitaciones de variada intensidad.

Lluvia en Jujuy
Lluvia en Jujuy.

Lluvia en Jujuy.

Qué implica la alerta amarilla

El nivel de alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Si bien representa un grado menor que la alerta naranja, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones.

Entre los fenómenos esperados se encuentran tormentas localmente fuertes, lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ocasional caída de granizo.

Cuáles serán las zonas afectadas

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, son varias las regiones de Jujuy que están bajo el alerta amarilla. Para este miércoles son: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

En el caso del jueves, las zonas afectadas serán las siguientes: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya y El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

Pronóstico para San Salvador de Jujuy

Según el SMN, para San Salvador de Jujuy se esperan jornadas mayormente inestables y con alta probabilidad de precipitaciones.

Para este miércoles, el pronóstico indica tormentas fuertes durante la mañana, tarde y noche, con una probabilidad de lluvias entre 40% y 70%. La temperatura oscilará entre 17°C de mínima y 22°C de máxima.

Las condiciones se mantendrían similares durante el jueves, con tormentas durante la madrugada, mañana y tarde, y una leve mejora hacia la noche con tormentas aisladas.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El pronóstico extendido muestra que las lluvias podrían mantenerse durante gran parte de la semana, con temperaturas templadas y máximas que rondarán entre 22°C y 25°C.

Las autoridades recomiendan evitar circular por zonas inundadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar con el correr de las horas.

Además, se sugiere precaución al conducir y prestar especial atención en áreas propensas a anegamientos temporarios.

