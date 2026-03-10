miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 17:40
Turismo.

El pueblo de La Rioja que guarda un tesoro arqueológico en su reserva natural

Entre las múltiples áreas protegidas de Argentina, esta reserva destaca por conservar más de 200 años de arte rupestre, una joya histórica y cultural.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Uno de los aspectos característicos es el intenso color rojizo de la piedra.

Uno de los aspectos característicos es el intenso color rojizo de la piedra.

Para quienes todavía estén organizando unas escapadas de último momento para el fin de semana, las alternativas para recorrer Argentina son muy variadas. En esta ocasión, la propuesta es conocer Los Colorados, un destino imperdible en La Rioja. Argentina ofrece una enorme variedad de escenarios naturales, climas y experiencias turísticas.

Lee además
El pueblo correntino que combina naturaleza, cultura y turismo sostenible.
Turismo.

El pueblo de Corrientes reconocido a nivel mundial que sorprende a los turistas con su naturaleza
Un pueblo donde la historia y la naturaleza deleitan a todos los turistas.
Turismo.

Caá Catí, Corrientes: un pueblo donde la historia y la naturaleza deleitan a todos los turistas

Este destino del norte argentino cuenta con puntos que se adaptan a todos los intereses y se distribuyen a lo largo de su extenso territorio.

Los Colorados es una imponente Reserva natural ubicada en La Rioja.

Para quienes disfrutan de los espacios protegidos y los vestigios históricos, este destino resulta particularmente atractivo. Con alrededor de 20 mil hectáreas, Los Colorados resguarda un valioso conjunto arqueológico de arte rupestre: se han hallado más de 200 representaciones que relatan fragmentos de la vida de las comunidades indígenas que habitaron la región.

Asimismo, se hallaron antiguos cementerios, asentamientos y zonas con morteros que son accesibles a pie, además de restos fósiles. La reserva fue establecida a finales de 2015 con la finalidad de preservar el valioso legado arqueológico y cultural que caracteriza a esta región.

Uno de los aspectos característicos es el intenso color rojizo de la piedra.

Dónde queda la Reserva Los Colorados, La Rioja

Se sitúa en la frontera que une los departamentos de Independencia y Chilecito, en la zona sureste de la provincia de La Rioja, Argentina. El acceso es cercano a la Ruta Nacional 74, ubicándose a aproximadamente 20 kilómetros al noroeste de la localidad de Patquía. Además, se encuentra a cerca de una hora de viaje desde la ciudad capital de La Rioja y a unos 1.100 kilómetros de Buenos Aires.

El magnífico Puente Natural de piedra.

Qué puedo hacer en Reserva Los Colorados, La Rioja

La reserva ofrece varios recorridos ideales para recorrer tanto caminando como a caballo. Entre ellos se destacan:

  • Valle Los Bordos: recorrido de aproximadamente una hora y media
  • Los Farallones: paseo de alrededor de dos horas
  • Puente Natural: trayecto que lleva entre dos y tres horas
Reserva Los Colorados, La Rioja.

Además, es posible explorar otros puntos de interés, como:

  • Cueva del Chacho: este sitio funcionaba como refugio del líder Ángel Vicente Peñaloza durante sus recorridos por la región.
  • Petroglifos: se agrupan en siete bloques de arenisca rojiza, con una antigüedad estimada en unos 900 años. Muy cerca se hallan tres sectores con morteros de piedra, y recientemente se descubrió una urna funeraria acompañada de restos óseos de poblaciones indígenas.
  • Solar54: un espacio que simula las condiciones del planeta Marte, funcionando como laboratorio de emulación terrestre.
Embed

Cómo llegar a Reserva Los Colorados, La Rioja

La Reserva Provincial Los Colorados se encuentra a lo largo de la Ruta Nacional 74. Se puede acceder mediante excursiones organizadas desde Ciudad de La Rioja o Chilecito, o bien en vehículo particular; sin embargo, para recorrer sus senderos es obligatorio contar con un guía especializado.

Si se parte desde Buenos Aires, el traslado hasta la capital de La Rioja puede realizarse en automóvil en un viaje aproximado de 13 horas por la Ruta Nacional 60, en colectivo de larga distancia, o en avión saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o Aeroparque Jorge Newbery, con llegada al Aeropuerto La Rioja - Capitán Vicente Almandos Almonacid.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo de Corrientes reconocido a nivel mundial que sorprende a los turistas con su naturaleza

Caá Catí, Corrientes: un pueblo donde la historia y la naturaleza deleitan a todos los turistas

Batalla de Humahuaca: una gesta heroica del pueblo jujeño

Fuerte temporal: Tucumán suspendió las clases en toda la provincia hasta el 13 de marzo

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa. video
Salud.

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel