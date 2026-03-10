El pueblo de La Rioja que guarda un tesoro arqueológico en su reserva natural

Uno de los aspectos característicos es el intenso color rojizo de la piedra.

Para quienes todavía estén organizando unas escapadas de último momento para el fin de semana, las alternativas para recorrer Argentina son muy variadas. En esta ocasión, la propuesta es conocer Los Colorados , un destino imperdible en La Rioja . Argentina ofrece una enorme variedad de escenarios naturales , climas y experiencias turísticas.

Este destino del norte argentino cuenta con puntos que se adaptan a todos los intereses y se distribuyen a lo largo de su extenso territorio .

Para quienes disfrutan de los espacios protegidos y los vestigios históricos , este destino resulta particularmente atractivo. Con alrededor de 20 mil hectáreas , Los Colorados resguarda un valioso conjunto arqueológico de arte rupestre : se han hallado más de 200 representaciones que relatan fragmentos de la vida de las comunidades indígenas que habitaron la región.

Asimismo, se hallaron antiguos cementerios , asentamientos y zonas con morteros que son accesibles a pie, además de restos fósiles . La reserva fue establecida a finales de 2015 con la finalidad de preservar el valioso legado arqueológico y cultural que caracteriza a esta región.

Uno de los aspectos característicos es el intenso color rojizo de la piedra.

Dónde queda la Reserva Los Colorados, La Rioja

Se sitúa en la frontera que une los departamentos de Independencia y Chilecito, en la zona sureste de la provincia de La Rioja, Argentina. El acceso es cercano a la Ruta Nacional 74, ubicándose a aproximadamente 20 kilómetros al noroeste de la localidad de Patquía. Además, se encuentra a cerca de una hora de viaje desde la ciudad capital de La Rioja y a unos 1.100 kilómetros de Buenos Aires.

El magnífico Puente Natural de piedra.

Qué puedo hacer en Reserva Los Colorados, La Rioja

La reserva ofrece varios recorridos ideales para recorrer tanto caminando como a caballo. Entre ellos se destacan:

Valle Los Bordos: recorrido de aproximadamente una hora y media

recorrido de aproximadamente una hora y media Los Farallones: paseo de alrededor de dos horas

paseo de alrededor de dos horas Puente Natural: trayecto que lleva entre dos y tres horas

Reserva Los Colorados, La Rioja.

Además, es posible explorar otros puntos de interés, como:

Cueva del Chacho: este sitio funcionaba como refugio del líder Ángel Vicente Peñaloza durante sus recorridos por la región.

este sitio funcionaba como durante sus recorridos por la región. Petroglifos: se agrupan en siete bloques de arenisca rojiza , con una antigüedad estimada en unos 900 años . Muy cerca se hallan tres sectores con morteros de piedra, y recientemente se descubrió una urna funeraria acompañada de restos óseos de poblaciones indígenas.

se agrupan en , con una antigüedad estimada en unos . Muy cerca se hallan tres sectores con morteros de piedra, y recientemente se descubrió una urna funeraria acompañada de restos óseos de poblaciones indígenas. Solar54: un espacio que simula las condiciones del planeta Marte, funcionando como laboratorio de emulación terrestre.

Cómo llegar a Reserva Los Colorados, La Rioja

La Reserva Provincial Los Colorados se encuentra a lo largo de la Ruta Nacional 74. Se puede acceder mediante excursiones organizadas desde Ciudad de La Rioja o Chilecito, o bien en vehículo particular; sin embargo, para recorrer sus senderos es obligatorio contar con un guía especializado.

Si se parte desde Buenos Aires, el traslado hasta la capital de La Rioja puede realizarse en automóvil en un viaje aproximado de 13 horas por la Ruta Nacional 60, en colectivo de larga distancia, o en avión saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o Aeroparque Jorge Newbery, con llegada al Aeropuerto La Rioja - Capitán Vicente Almandos Almonacid.