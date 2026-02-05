Termas de Río Hondo: un destino ideal para disfrutar de la cerveza artesanal y el relax con amigos

Termas de Río Hondo se encuentra en la provincia de Santiago del Estero.

Río Hondo es un destino obligado de Santiago del Estero , siendo el centro termal más importante de Argentina , famoso por las propiedades terapéuticas de sus aguas . Este destino propone un plan completo para unas escapadas con amigos , probar la gastronomía local y aprovechar al máximo la temporada estival.

Es un lugar ideal para quienes desean relajarse, disfrutar de las termas y recrearse , pensado para visitantes y residentes por igual. Durante el primer fin de semana de febrero , puntualmente el viernes 6 y sábado 7 , la ciudad se viste de música, sabores y diversión con una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal .

La actividad comenzará a partir de las 20 horas en el playón Kori Killa , ubicado en calle Tacuarí entre avenida Belgrano y Ruta 9 , dentro del Parque Güemes , en pleno corazón de la ciudad termal.

Un destino ideal para quienes buscan relajación, entretenimiento familiar y eventos festivos durante todo el año.

Serán dos noches dedicadas a disfrutar de cervezas artesanales , presentaciones de bandas y DJs en vivo , sorteos y un happy hour imperdible , todo en un ambiente festivo que forma parte de la propuesta para vivir el verano a pleno en este destino turístico.

Termas de Río Hondo ofrece numerosas alternativas de entretenimiento más allá de la celebración de la cerveza artesanal.

Entre los atractivos destacados se encuentran las piletas termales, disponibles tanto en hoteles como en el complejo público “La Olla”, ideales para relajarse; la Reserva Natural Tara Inti, perfecta para apreciar la flora y fauna autóctona; el Museo del Automóvil, que exhibe vehículos clásicos y motocicletas de colección; el Dique y Embalse, pensado para la práctica de pesca deportiva; y el Autódromo Internacional, uno de los circuitos más modernos y relevantes de Latinoamérica, que atrae a miles de aficionados durante el MotoGP.

Termas de Río Hondo.

Dónde queda Termas de Río Hondo

Termas de Río Hondo está situada en Santiago del Estero y se ha posicionado como el principal destino termal de Argentina. La localidad se encuentra a orillas del río Dulce, cerca de la Reserva Natural Tara Inti, y destaca por la presencia del Dique Frontal y su amplio embalse, que configuran parte de su paisaje característico.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Termas de Río Hondo?

El abanico de opciones y entretenimientos que ofrece este destino termal es muy variado:

Vivir la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal durante el verano en el playón Kori Killa del parque Güemes , con una propuesta que incluye cervezas artesanales, música en vivo con bandas y DJs, sorteos y promociones especiales.

Relajarse en las aguas termales, famosas por sus propiedades terapéuticas, disponibles tanto en los hoteles de la ciudad como en el complejo público "La Olla".

El sitio perfecto que celebra la fiesta regional de la cerveza artesanal.

Explorar la Reserva Natural Tara Inti caminando por pasarelas de madera y admirar la flora y fauna autóctona en la isla del río Dulce.

Conocer el Autódromo Internacional, uno de los circuitos más avanzados y relevantes de Latinoamérica, que recibe competencias de primer nivel como el MotoGP.

Recorrer el Museo del Automóvil, donde se exhiben vehículos y motocicletas de distintas épocas, representando la historia del transporte.

Explorar el Dique Frontal y el Embalse de Termas de Río Hondo, una imponente construcción ideal para pasear, tomar fotografías y practicar pesca deportiva.

Practicar golf en el Termas de Río Hondo Golf Club, un campo de 18 hoyos con estándares internacionales.

Pasear por la Costanera al atardecer, disfrutando de las vistas del río y del paisaje natural circundante.

Adquirir artesanías locales en el Paseo Libertad, perfecto para llevar un recuerdo de la región.

Divertirse en el Parque Acuático Termas de Río Hondo, opción ideal para familias y niños durante la temporada estival.

Probar la gastronomía típica, con empanadas santiagueñas y otros platos regionales que reflejan los sabores del norte argentino.

Vivir la música en vivo en peñas tradicionales, donde se mantienen las expresiones culturales locales.

, donde se mantienen las expresiones culturales locales. Realizar un City Tour guiado, que permite conocer los principales atractivos y puntos de interés de la ciudad de manera completa.

Reserva Natural Tara Inti.

Cómo llegar a Termas de Río Hondo

Se puede llegar a Termas de Río Hondo tanto por aire como por tierra, ingresando a la provincia de Santiago del Estero. La ciudad goza de una buena conectividad vial, destacándose la Ruta Nacional 9 como uno de los principales accesos que cruza la localidad.

Quienes viajan en vehículo propio pueden recorrer las carreteras que unen la ciudad con distintas regiones del país, mientras que los turistas que prefieren transporte de larga distancia cuentan con servicios frecuentes que llegan hasta el mayor centro termal de Argentina.