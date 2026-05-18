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18 de mayo de 2026 - 15:39
País.

La Justicia pidió los sueldos y nombramientos del hermano de Manuel Adorni

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Sebastián Casanello y busca reconstruir la evolución patrimonial del actual diputado provincial.

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La medida fue una orden de presentación firmada por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán. En ese procedimiento, realizado a fines de la semana pasada, se retiraron copias de su legajo personal, historial de ingresos salariales, documentación sobre sus designaciones y eventuales retenciones desde que fue nombrado en el organismo.

Qué busca la fiscalía

El objetivo de la investigación es reconstruir la evolución patrimonial del actual diputado provincial y determinar si sus ingresos son compatibles con el crecimiento de sus bienes. Según se informó, la documentación recolectada en Defensa será incorporada como evidencia en el expediente que tramita en Comodoro Py.

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni
Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Marijuán consideró “indispensable” acceder a la información vinculada con “designaciones, funciones e ingresos por cargos públicos de Francisco Jorge Adorni”. También pidió constancias sobre la presentación de declaraciones juradas patrimoniales iniciales, anuales e integrales, y de baja, en caso de corresponder.

Los cargos de Francisco Adorni

De acuerdo con la información del expediente, Francisco Adorni fue nombrado titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa poco después de la llegada al poder de Javier Milei, en diciembre de 2023. Luego, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares. Más tarde consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense por La Libertad Avanza.

Más medidas en la causa

La causa se originó tras una presentación de la diputada Marcela Pagano. Según la denuncia, Francisco Adorni habría tenido un incremento patrimonial del 84% en un año. En los últimos días también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y el fiscal solicitó informes a más de 30 organismos, entre ellos ARCA, AGIP, ARBA y Migraciones.

Además de los sueldos y designaciones, la fiscalía busca determinar bienes, pagos de impuestos, movimientos registrales y salidas del país, así como identificar posibles acompañantes en cruces terrestres.

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