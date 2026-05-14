Detectaron movimientos por más de US$100.000 en billeteras virtuales de Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó en las últimas horas un nuevo foco de análisis: movimientos detectados en dos billeteras virtuales, Binance y Lemon, por más de 100.000 dólares. Según trascendió, esos fondos fueron incorporados al cálculo patrimonial que realiza la Justicia sobre dinero que, en principio, no estaría declarado.

País. La Justicia pidió información sobre los contratos de la empresa de la esposa de Manuel Adorni

La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. Ambos investigan si los gastos, inversiones, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias detectadas desde fines de 2023 son compatibles con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Los investigadores analizan ingresos y egresos de dinero registrados en las plataformas digitales, utilizadas principalmente para la compra y venta de criptomonedas. En paralelo, continúan los cruces de información bancaria y financiera sobre el funcionario y su entorno.

Manuel Adorni Investigación a Manuel Adorni.

Además, la fiscalía espera un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con fuentes citadas en la causa, ese documento podría abrir la puerta a un requerimiento formal de justificación patrimonial.

Qué otras medidas analiza la Justicia

Ese eventual requerimiento apuntaría especialmente a pagos en efectivo que aparecen en el expediente y que, según entienden los investigadores, no figuran declarados. Si esa medida avanza, Adorni tendría 15 días para responder y presentar documentación respaldatoria.

La causa también podría sumar la intervención de ARCA para revisar operaciones atribuidas no solo a Adorni, sino también a otras personas mencionadas en el expediente, entre ellas el contratista Matías Tabar y Pablo Martín Feijoo.

Viajes, deudas y reconstrucción patrimonial

Dentro de la reconstrucción patrimonial que lleva adelante la Justicia también aparecen gastos en destinos como Aruba, Bariloche, Punta del Este, Río de Janeiro e Iguazú. Según los números incorporados hasta ahora, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 los gastos detectados superan los 452.000 dólares, mientras que las deudas bajo análisis rondan los 335.000 dólares.

Hasta el momento, Adorni negó haber incurrido en enriquecimiento ilícito y aseguró que podrá justificar tanto los gastos realizados como las obligaciones económicas pendientes