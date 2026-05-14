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14 de mayo de 2026 - 21:19
País.

Detectaron movimientos por más de US$100.000 en billeteras virtuales de Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo elemento: movimientos por más de US$100.000 en dos billeteras virtuales vinculadas al funcionario.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. Ambos investigan si los gastos, inversiones, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias detectadas desde fines de 2023 son compatibles con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Billeteras virtuales y cruces de información

Los investigadores analizan ingresos y egresos de dinero registrados en las plataformas digitales, utilizadas principalmente para la compra y venta de criptomonedas. En paralelo, continúan los cruces de información bancaria y financiera sobre el funcionario y su entorno.

Manuel Adorni
Investigaci&oacute;n a Manuel Adorni.

Investigación a Manuel Adorni.

Además, la fiscalía espera un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con fuentes citadas en la causa, ese documento podría abrir la puerta a un requerimiento formal de justificación patrimonial.

Qué otras medidas analiza la Justicia

Ese eventual requerimiento apuntaría especialmente a pagos en efectivo que aparecen en el expediente y que, según entienden los investigadores, no figuran declarados. Si esa medida avanza, Adorni tendría 15 días para responder y presentar documentación respaldatoria.

La causa también podría sumar la intervención de ARCA para revisar operaciones atribuidas no solo a Adorni, sino también a otras personas mencionadas en el expediente, entre ellas el contratista Matías Tabar y Pablo Martín Feijoo.

Viajes, deudas y reconstrucción patrimonial

Dentro de la reconstrucción patrimonial que lleva adelante la Justicia también aparecen gastos en destinos como Aruba, Bariloche, Punta del Este, Río de Janeiro e Iguazú. Según los números incorporados hasta ahora, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 los gastos detectados superan los 452.000 dólares, mientras que las deudas bajo análisis rondan los 335.000 dólares.

Hasta el momento, Adorni negó haber incurrido en enriquecimiento ilícito y aseguró que podrá justificar tanto los gastos realizados como las obligaciones económicas pendientes

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