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8 de mayo de 2026 - 17:59
País.

Javier Milei anunció nuevos recortes y volvió a respaldar a Manuel Adorni

El Presidente encabezó una reunión de Gabinete donde definió diversos temas, entre ellos nuevos recortes en organismos públicos y avanzó con una reestructuración del Presupuesto.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Reunión de Gabinete.
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Según se informó, el encuentro duró dos horas y media y comenzó con una exposición del Presidente, que hizo un repaso general de la gestión y dejó un nuevo respaldo explícito al jefe de Gabinete. En la Casa Rosada interpretaron el gesto como una forma de cerrar filas frente a los cuestionamientos y los ruidos internos que se abrieron en los últimos días por la situación de Adorni.

Reestructuración presupuestaria y ajuste en el Estado

Después de la intervención presidencial, Adorni tomó la palabra y expuso sobre el plan de gestión para 2026 y 2027. En ese marco, explicó la reestructuración presupuestaria que el Ejecutivo busca formalizar como parte de su esquema de reorganización administrativa.

Uno de los ejes más importantes de la reunión fue el avance de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos. El Gobierno fijó como objetivo cerrar esa etapa hacia fines de mayo, en línea con el plan de reducción del gasto y achique de estructuras estatales que impulsa desde el comienzo de la gestión.

Además, los ministros repasaron la revisión de distintos organismos internacionales que también están bajo análisis del oficialismo.

El oficialismo busca blindar a Adorni

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni
Javier Milei y Manuel Adorni.

Javier Milei y Manuel Adorni.

El respaldo a Adorni ocupó un lugar central en la reunión. En el entorno presidencial consideran que las acusaciones y el desgaste público que enfrenta el jefe de Gabinete forman parte de una ofensiva para debilitarlo políticamente.

En ese contexto, Milei decidió mostrar apoyo frente a todo el Gabinete, en un momento en el que la situación interna se tensó incluso más después de las declaraciones de Patricia Bullrich, que había pedido adelantar la presentación de la declaración jurada patrimonial del funcionario.

Dentro del Gobierno reconocen que el tema ya afecta la dinámica interna y complica parte de las negociaciones políticas, por lo que el mensaje del Presidente apuntó a ordenar al oficialismo y bajar la conflictividad.

La agenda legislativa que viene

La reunión también incluyó un tramo dedicado al frente parlamentario. El Gobierno busca reorganizar los proyectos que pretende impulsar en el Congreso en los próximos meses y darle volumen a su agenda legislativa para 2026 y 2027.

Sobre ese punto participaron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Patricia Bullrich como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Así, el encuentro dejó una hoja de ruta clara: sostener a Adorni, avanzar con cambios en el Presupuesto, profundizar los recortes en el Estado y reactivar el paquete de reformas que Milei quiere empujar en los próximos dos años.

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