Karina Milei viajó a San Juan para participar del lanzamiento de la Mesa Federal Minera, una actividad que reúne a gobernadores, funcionarios nacionales y representantes del sector empresarial.
Karina Milei encabezó la comitiva nacional
La secretaria general de la Presidencia llegó a San Juan acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Minería, Luis Lucero. Antes de la actividad central, los funcionarios recorrieron la planta Caleras San Juan S.A. y mantuvieron una charla con directivos de la empresa.
La Mesa Federal Minera y el respaldo de gobernadores
La actividad formal se realizará en el marco de la Exposición San Juan Minera 2026. El programa oficial prevé el lanzamiento de la Mesa Federal Minera entre las 14 y las 17, como un encuentro institucional con gobernadores, funcionarios nacionales, autoridades del sector y empresas.
El mandatario sanjuanino Marcelo Orrego será el anfitrión. También participan Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Martín Llaryora, de Córdoba. Claudio Poggi, de San Luis, seguía sin confirmación.
Karina Milei se reúne con gobernadores en San Juan
Karina Milei se reúne con gobernadores en San Juan
Según fuentes oficiales, habrá además un almuerzo entre las autoridades que asisten a la exposición, antes del acto central por el 7 de mayo y de la cena anual de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
Desde el oficialismo sostienen que la mesa minera venía trabajándose incluso antes de la sanción de la nueva ley, con el objetivo de dar previsibilidad a las inversiones y enviar una señal de seguridad jurídica.
Qué cambia con la nueva Ley de Glaciares
El Gobierno redefinió el régimen de protección de glaciares y ambiente periglacial con la sanción de la nueva ley. El texto establece que la autoridad competente de cada jurisdicción deberá identificar qué glaciares y geoformas periglaciales cumplen función hídrica.
Además, la norma asigna a cada jurisdicción la evaluación de impacto ambiental para determinar qué actividades pueden generar una alteración relevante y, por lo tanto, no deben ser autorizadas.
Detrás de la reforma también aparece la presión del sector empresario. En el Ejecutivo reconocen que hubo un fuerte lobby minero para avanzar con los cambios. Incluso, algunas compañías habrían advertido que no aplicarían grandes inversiones al RIGI sin el nuevo texto. El oficialismo apuesta a que la minería se convierta en uno de los motores de ingreso de divisas y de nuevos proyectos productivos.
La judicialización de la norma
La visita de Karina Milei también se da en un contexto de creciente judicialización. El gobierno de La Pampa anunció el 9 de abril un amparo ambiental colectivo contra la modificación de la Ley de Glaciares.
Días después, el gobernador Sergio Ziliotto ratificó que su provincia se opone a la reforma “en defensa propia”, al considerar que afecta derechos ambientales y el esquema de presupuestos mínimos. Además, organizaciones ambientales presentaron este martes una demanda colectiva con más de 850 mil firmas, también en La Pampa.
Con este escenario, la Casa Rosada busca mostrar apoyo nacional, provincial y empresarial al nuevo esquema. La presencia de Karina Milei en San Juan apunta a reforzar el respaldo político hacia las provincias mineras y las empresas, en medio de un debate que continúa abierto.
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