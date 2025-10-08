Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos de Javier Milei, Karina Milei y otros funcionarios

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó un análisis forense de los teléfonos y equipos secuestrados en el marco de la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA , vinculada a un supuesto caso de manipulación de mercado y presunto uso de información privilegiada. El objetivo es determinar si el presidente Javier Milei , su hermana Karina Milei y otros funcionarios del Gobierno mantuvieron comunicaciones con los principales promotores del token antes, durante y después del lanzamiento que generó un escándalo político y financiero.

Acto. Javier Milei presentó su libro, cantó y dijo: "Los K ganaron la batalla, pero no la guerra"

El pedido, que llega casi ocho meses después del inicio de la causa, busca establecer si Milei intercambió mensajes con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros referentes del proyecto. También se incluyó en el requerimiento a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, y a Sergio Morales , ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) .

Taiano instruyó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para examinar a fondo los contenidos digitales incautados el 6 de marzo de 2025 , cuando se realizaron múltiples allanamientos. Los expertos deberán rastrear mensajes, imágenes y documentos que aporten datos sobre la creación, difusión y funcionamiento de la memecoin.

Durante los operativos, la Justicia secuestró una gran cantidad de dispositivos electrónicos. A Mauricio Novelli se le confiscaron un iPhone 16 Pro Max , un Motorola E6 Play y una CPU gamer , mientras que a Sergio Morales le incautaron un Samsung Z Flip 3 , una MacBook Air modelo A1370 y un pendrive Sony de 32 GB .

El fiscal dispuso que los peritajes abarquen todas las aplicaciones de mensajería utilizadas: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn y los tradicionales mensajes de texto. También se ordenó rastrear las llamadas telefónicas que involucren líneas registradas a nombre de Javier Milei (trece números) y Karina Milei (uno).

Javier Milei y Karina Milei Javier Milei y Karina Milei.

Los contactos bajo la lupa

Entre los nombres que la fiscalía busca identificar en los chats aparecen figuras del ecosistema cripto internacional, como Sebastián Serrano, Charles Hoskinson (CEO de Cardano), Julian Peh (CEO de Kip Protocol) y Bartosz Lipinski (CEO de Cube Exchange).

El foco está puesto en determinar si existieron comunicaciones entre estos empresarios y los funcionarios argentinos durante la etapa previa al lanzamiento de $LIBRA, que fue presentado en un evento llamado Tech Forum. Allí se promocionó el token como una alternativa “revolucionaria” dentro del mercado de las memecoins.

Palabras clave y posibles vínculos financieros

La orden de Taiano incluye la búsqueda de términos específicos que podrían revelar maniobras financieras, como “insider”, “sniper”, “rug pull” y “pump and dump”. También se rastrearán menciones a exchanges o billeteras virtuales como Phantom y Solflare, además de plataformas como Binance, Kraken y Solana.

El análisis se extenderá a expresiones vinculadas con la gestión pública, entre ellas “presidente”, “karina milei”, “olivos” y “casa rosada”, así como imágenes capturadas durante el Tech Forum o dentro de edificios oficiales. Además, se ordenó reconstruir la geolocalización de los teléfonos entre el 12 y 19 de julio de 2024 y entre el 13 y 16 de febrero de 2025, períodos clave en la línea de tiempo del caso.

La medida apunta a reconstruir el posible vínculo entre los impulsores del proyecto $LIBRA y funcionarios del Gobierno. Para eso, los peritos deberán verificar si los dispositivos contienen archivos o mensajes eliminados y, en caso de detectarlos, intentar su recuperación.

El fiscal también pidió corroborar si los investigados tenían instaladas aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales que permitieran realizar operaciones con criptomonedas. Esa información será clave para definir si existió participación directa en movimientos financieros relacionados con el token.