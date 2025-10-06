lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 20:28
Buenos Aires.

Incidentes en la presentación del libro de Javier Milei

Javier Milei presenta su libro en Buenos Aires, y hubo algunos incidentes en las afueras del estadio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Incidentes en la presentación del libro de Javier Milei 

Javier Milei presenta su nuevo libro llamado “La Construcción del Milagro”, donde cuenta en detalle el camino hasta llegar a ser presidente argentino. Minutos antes manifestantes se acercaron hasta el estadio para protestar contra el gobierno nacional.

Durante la llegada de este grupo de personas hubo encontronazos con el operativo policial. “Estábamos gritando y cantando en la vereda y la policía se nos tiró encima”, dijo una mujer que detalló que la protesta se hizo bajo la consigna “el ajuste más grande de la historia”.

Está previsto que durante el acto y en el mismo escenario, el titular del Poder Ejecutivo nacional, brindará un show cantando junto al grupo “La Banda Presidencial”, con quienes recreará el hit Panic Show de La Renga.

El libro de Javier Milei

“La Construcción del Milagro”, el nuevo libro del presidente Javier Milei, es lanzado por editorial Hojas del Sur, una obra íntegramente escrita por Milei y mantiene un vínculo conceptual con la biografía autorizada “Milei. La revolución que no vieron venir”, de Marcelo Duclos y Nicolás Márquez.

Ahora el Presidente amplía y profundiza sus discursos emblemáticos a través de mini-ensayos. El contenido se estructura en tres capítulos: “De la teoría a la realidad”, “Bases económicas y filosóficas” y “El caso argentino, la construcción del milagro”.

Los prólogos estuvieron a cargo del diputado Bertie Benegas Lynch y de Marcelo Duclos, establecen el tono general de la obra, que expone la visión de la Argentina, aunque el escrito evita el análisis técnico y enfatiza que el debate central reside en las ideas y los valores, no en las estadísticas.

