viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 19:25
Encuentro.

Reunión Javier Milei y Mauricio Macri: "Acordamos trabajar en conjunto"

Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri mantuvieron este viernes un nuevo encuentro en la Residencia de Olivos

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
ReuniónJavier Milei y Mauricio Macri (Archivo)

Reunión Javier Milei y Mauricio Macri (Archivo)

Al término de la reunión, el mandatario nacional calificó el cónclave como “muy fructífero” y afirmó: “Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre”, en alusión al día posterior a las elecciones legislativas nacionales.

En un mensaje posterior, el Presidente detalló: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”.

Embed

“Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente”, en un posteo publicado bajo el título “Reunión en Olivos”.

La relación entre Javier Milei y el PRO está vinculada a la tensión que hay entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
Javier Milei y Mauricio Macri (Archivo)

Javier Milei y Mauricio Macri (Archivo)

Tras la cita de esta jornada, las partes quedaron en avanzar en “consensos” legislativos y una agenda común para luego del 27 de octubre, alineada con el paquete de reformas estructurales mencionado por Milei en su comunicación.

