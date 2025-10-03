Reunión Javier Milei y Mauricio Macri: "Acordamos trabajar en conjunto"

Reunión Javier Milei y Mauricio Macri (Archivo)

Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri, mantuvieron este viernes un nuevo encuentro en la Residencia de Olivos, Buenos Aires, el segundo en menos de una semana, con el objetivo de recomponer el diálogo político que estaba cortado.

Al término de la reunión, el mandatario nacional calificó el cónclave como “muy fructífero” y afirmó: “Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre”, en alusión al día posterior a las elecciones legislativas nacionales.

En un mensaje posterior, el Presidente detalló: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”.

Embed REUNIÓN EN OLIVOS

Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri , el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre,… — Javier Milei (@JMilei) October 3, 2025

“Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente”, en un posteo publicado bajo el título “Reunión en Olivos”. La relación entre Javier Milei y el PRO está vinculada a la tensión que hay entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Javier Milei y Mauricio Macri (Archivo) Tras la cita de esta jornada, las partes quedaron en avanzar en “consensos” legislativos y una agenda común para luego del 27 de octubre, alineada con el paquete de reformas estructurales mencionado por Milei en su comunicación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.