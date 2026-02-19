Junta de Paz: Javier Milei puso a disposición a los Cascos Blancos para colaborar en Gaza

Durante la primera sesión de la Junta de Paz, Javier Milei ofreció los Cascos Blancos para la reconstrucción de Gaza.

Durante su intervención en la sesión inaugural de la Junta por la Paz encabezada por Donald Trump , Javier Milei puso a disposición del organismo el cuerpo de Cascos Blancos para colaborar en las tareas de reconstrucción en Gaza . " Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo", introdujo el libertario.

"El presidente Trump ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza , acuerdo que luego ratificó la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas ”, manifestó Milei .

Y agregó: " Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos , la trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización . Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz . Creemos en el liderazgo que enfrenta desafías complejos con determinación como el del presidente Trump . Y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos sin negociables del hombre . El Consejo de la Paz ofrece un Marco para avanzar esa dirección . La Argentina lo respalda".

Javier Milei asistió al encuentro inaugural de la Junta por la Paz junto al canciller Pablo Quirno , mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , decidió permanecer en Buenos Aires .

Financiamiento internacional y tensiones en la conformación del organismo

En los primeros minutos de la reunión, y antes de que se hiciera público el ofrecimiento argentino, Donald Trump informó que varios países de Medio Oriente y Europa del Este resolvieron aportar un total de 7.000 millones de dólares destinados a la reconstrucción de Gaza.

“Hoy tenemos, y me complace anunciar, que Kazajistán, Azerbaiyan, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han contribuido con más de 7 mil millones de dólares al paquete de ayuda. ¡Genial! Gracias, amigos”, expresó el mandatario estadounidense.

Javier Milei junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, durante la primera sesión del Board of Peace.

Donald Trump entiende a la Junta por la Paz como una herramienta geopolítica de carácter excepcional destinada a intervenir en la resolución de los distintos focos de conflicto a nivel global. Si bien este organismo surgió por impulso del Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo específico de planificar la reconstrucción de Gaza, el mandatario de los Estados Unidos sostiene que su alcance debería ampliarse a escala mundial.

Esa ambición política influyó para que las principales potencias europeas, junto con Rusia y China, optaran por no involucrarse. En la misma línea, Japón, Canadá, México y Brasil tampoco evidenciaron disposición a participar en un espacio multilateral que quedaría bajo la órbita de la Casa Blanca.

En rigor, este consejo no contará con representación europea. Ninguna de las naciones de mayor peso del continente integrará la Junta. Sin embargo, Italia participará en calidad de invitada y observadora especial, a partir de la afinidad ideológica entre Giorgia Meloni y Donald Trump, una determinación que fue recibida con fuerte malestar dentro de la Unión Europea.

A las 1230, (hora de Washington), Milei regresó al hotel tras su participación en la Junta de la Paz.

A este entramado institucional, ya de por sí complejo, se suma la intervención de Israel, Qatar y Turquía, actores determinantes al momento de delinear un plan que permita encauzar la reconstrucción política, social y económica de Gaza. Desde la perspectiva de Israel, tanto Qatar como Turquía son considerados adversarios en el escenario regional.

Apoyo de Trump y el cierre de la agenda oficial de Milei en Estados Unidos

Previo a la exposición del jefe de Estado argentino, Donald Trump volvió a expresar públicamente su respaldo político a Javier Milei. En pleno desarrollo de su alocución, desconcertó a los presentes al comenzar a indagar por el referente de La Libertad Avanza: “¿Dónde está el presidente Milei?”, reiteró en varias ocasiones, esbozando una sonrisa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MundoPoder_/status/2024561775102877752&partner=&hide_thread=false "La paz duradera no se construye sobre consensos débiles. Se construye con determinación para defender lo fundamental".

El Presidente defendió derechos innegociables: vida, libertad y propiedad como prerrequisito para la paz real. Criticó a quienes pisotean reglas y elogió… pic.twitter.com/mjm4HoozHC — Mundo Poder (@MundoPoder_) February 19, 2026

“Yo lo apoyé (a Milei), lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien. Tuve un muy buen historial apoyando candidatos dentro de los Estados Unidos. Pero ahora respaldo a líderes extranjeros, incluido Viktor Orbán, que está acá, y a otros", recordó Trump.

En esa línea, el referente republicano sostuvo que, de cara a los comicios legislativos de 2025, Javier Milei aparecía “un poco atrás en las encuestas”, aunque finalmente “terminó ganando por goleada”.

A las 12:30 (hora local de Washington D. C.), Milei volvió al hotel luego de intervenir en la Junta de la Paz. En breve emprenderá el retorno hacia Buenos Aires, donde está previsto que arribe el viernes alrededor de las 8 de la mañana.