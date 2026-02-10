Bad Bunny borró sus redes tras el show del Super Bowl LX y desata especulaciones

Bad Bunny dejó su cuenta de Instagram sin publicaciones al finalizar su presentación en el Super Bowl. (REUTERS/Jeenah Moon) Bad Bunny eliminó los posts de su cuenta de Instagram. (Instagram)

La actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este domingo 8 de febrero pasó rápidamente de un momento de música y cultura a un fenómeno global en redes sociales tras una decisión inesperada del artista: borrar todas sus publicaciones en Instagram horas después del show.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio y que cuenta con más de 50 millones de seguidores en esa plataforma, no ofreció explicaciones públicas sobre los motivos de esta decisión.

La presentación de Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue seguida por decenas de millones de espectadores en todo el mundo y marcó un hito histórico al convertirse en el primer artista latino en encabezar el show de medio tiempo interpretando principalmente en español. Su set combinó éxitos, invitados como Lady Gaga y Ricky Martin y referencias culturales latinas que encendieron la conversación global.

Sin embargo, ya en las horas siguientes, miles de fanáticos que visitaron su cuenta @badbunnypr se llevaron una sorpresa: el perfil estaba completamente vacío, sin publicaciones ni imagen de perfil, y con únicamente un enlace a su álbum más reciente Debí Tirar Más Fotos, lo que ocasionó una ola de teorías y especulaciones.

Bad Bunny Bad Bunny eliminó los posts de su cuenta de Instagram. (Instagram) ¿Por qué Bad Bunny borró sus publicaciones? Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su equipo se expresaron oficialmente sobre el motivo detrás de esta decisión. Existen varias interpretaciones entre seguidores y analistas del espectáculo: Estrategia de reinvención artística: algunos señalan que artistas de primer nivel, como Taylor Swift y Beyoncé, han limpiado sus redes antes de anunciar nuevos proyectos o antes de marcar un nuevo capítulo en su carrera.

Reacción a la repercusión del show: otros piensan que la acción podría estar vinculada a la enorme atención (positiva y crítica) que generó su actuación, que incluyó elementos culturales latinos y posiciones sutiles que no pasaron desapercibidas para sectores conservadores.

Descanso creativo y foco en nuevo material: también se interpreta como una decisión personal del artista para tomar distancia y redirigir la atención hacia su música, gira mundial y futuros lanzamientos. image Una presentación que no pasó desapercibida La actuación de Bad Bunny no sólo batió récords de audiencia, sino que también generó una mezcla de aplausos y críticas. Mientras figuras públicas y millones de fanáticos celebraron su estilo y el énfasis en la cultura latina, sectores conservadores y comentaristas como el expresidente Donald Trump los calificaron duramente. La contracara incluso organizó un show alternativo de medio tiempo con artistas estadounidenses y mensajes distintos. Independientemente de las motivaciones detrás del borrado de sus redes, el gesto del artista se convirtió en noticia casi al mismo nivel que su histórico show, alimentando la conversación sobre cómo los grandes eventos culturales trascienden la música para convertirse en fenómenos globales de discusión, identidad y expectativa creativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.