¿Dónde ver El encargado temporada 4?

La cuarta temporada de El encargado ya se puede ver en Disney . La plataforma sumó los nuevos episodios de la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat , protagonizada por Guillermo Francella en el rol de Eliseo, el 1° de mayo , con la publicación simultánea de todos los capítulos.

Este nuevo tramo de la historia sitúa a Eliseo en los círculos más influyentes del poder político del país y deja entrever un choque decisivo con Matías Zambrano (Gabriel Goity) , lo que abre la puerta a un posible desenlace para el protagonista.

En esta temporada se incorpora Arturo Puig interpretando al presidente de la Nación , junto a un elenco de apariciones y participaciones especiales encabezado por Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli .

El equipo creativo suma a Jerónimo Carranza como showrunner, trabajando junto a los creadores originales de la serie, mientras que la dirección general está en manos de Florencia Momo y el cierre de la temporada queda bajo la responsabilidad de Martín Hodara .

En tanto, el desarrollo del guion fue liderado por Emanuel Diez en el rol de head writer, con la colaboración de Diego Bliffeld en el proceso de escritura.

La nueva temporada de El Encargado genera controversia con un póster que simula la muerte del icónico personaje Eliseo.

Se viene el spin-off de "El Encargado" sobre uno de los personajes

En materia de continuidad narrativa, la plataforma anunció el desarrollo de un spin-off bajo el título Zambrano, encabezado por Gabriel Goity y enfocado en la figura del abogado penalista, con el objetivo de expandir el universo de la serie.

Por otra parte, las tres temporadas anteriores, que habían debutado originalmente en Star+, ya se encuentran incorporadas al catálogo de Disney+. El anuncio del spin-off Zambrano ratifica la intención de Disney+ de aprovechar el éxito continuo de la serie original y ampliar su alcance dentro del catálogo regional.

La cuarta temporada de El encargado.

Esta producción derivada centrará su narrativa en el ámbito judicial y en la trayectoria del abogado interpretado por Gabriel Goity, incorporando historias propias que retoman el legado de la trama principal y permiten desarrollar abordajes temáticos independientes dentro del mismo universo ficcional.

Con el objetivo de incrementar el engagement, la plataforma reestructuró el acceso a los contenidos anteriores: las temporadas originales, estrenadas inicialmente en Star+, ahora pueden ser vistas en su totalidad por los suscriptores de Disney+.

La decisión de lanzar la cuarta temporada de manera simultánea sigue el modelo de distribución aplicado a las principales producciones seriadas y se alinea con las nuevas formas de consumo bajo demanda que predominan en la región.

La plataforma confirma la producción de Zambrano, un spin-off centrado en el personaje de Gabriel Goity, ampliando el universo de El encargado.

El ascenso de Eliseo y la arquitectura dramática de la cuarta temporada

En esta nueva entrega de episodios, Eliseo adopta el rol de una personalidad pública de alto impacto, alcanzando un nivel de influencia inédito tanto en el entorno del edificio donde se originó su historia como en espacios más amplios.

La trama se orienta hacia el terreno de la política nacional y pone en evidencia la fragilidad del protagonista frente a una maniobra conspirativa interna impulsada por Zambrano. De acuerdo con la presentación oficial, el núcleo narrativo girará en torno a un “duelo a todo o nada”, en el que Eliseo pondrá en juego incluso su propia vida.

El Encargado, temporada 4.

La ampliación del elenco estable apunta a reforzar la continuidad con las temporadas previas a través del regreso de Manuel Vicente (Gómez) y Gastón Cocchiarale (Miguel), a lo que se suman las incorporaciones de Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Luis Gianneo y Micaela Riera.

Arturo Puig, una de las incorporaciones más destacadas en "El Encargado 4"

Dentro de las participaciones más relevantes se destaca la incorporación de Arturo Puig en el rol de presidente, un elemento que traslada el conflicto hacia las altas esferas institucionales y marca el incremento de la escala dramática previsto por los guionistas.

El equipo de producción optó por un esquema de showrunning compartido, en el que Jerónimo Carranza participa en la conducción creativa junto a los creadores originales de la serie, complementado por una dirección rotativa que culmina en el episodio final bajo la responsabilidad de Martín Hodara.

El Puma Goity y Guillermo Francella en "El encargado".

La supervisión del guion estuvo a cargo de Emanuel Diez, mientras que Diego Bliffeld se desempeñó como colaborador del equipo de escritura, asegurando la coherencia narrativa del universo de la franquicia en sus distintas plataformas y formatos.