viernes 15 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de mayo de 2026 - 09:42
Espectáculos.

¿Dónde ver El encargado temporada 4?

Esta temporada marca el ingreso de Eliseo a los niveles más altos del poder y anticipa un enfrentamiento definitivo con Matías Zambrano (Gabriel Goity).

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Guillermo Francella vuelve con “El encargado”.

Guillermo Francella vuelve con “El encargado”.

La cuarta temporada de El encargado ya se puede ver en Disney. La plataforma sumó los nuevos episodios de la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella en el rol de Eliseo, el 1° de mayo, con la publicación simultánea de todos los capítulos.

Lee además
Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio. 
Rumores

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio
Guillermo Francella habló del supuesto romance con Elba Marcovecchio.
Farándula.

Guillermo Francella se refirió al supuesto romance con Elba Marcovecchio: ¿Qué dijo?

Este nuevo tramo de la historia sitúa a Eliseo en los círculos más influyentes del poder político del país y deja entrever un choque decisivo con Matías Zambrano (Gabriel Goity), lo que abre la puerta a un posible desenlace para el protagonista.

Embed

En esta temporada se incorpora Arturo Puig interpretando al presidente de la Nación, junto a un elenco de apariciones y participaciones especiales encabezado por Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli.

El equipo creativo suma a Jerónimo Carranza como showrunner, trabajando junto a los creadores originales de la serie, mientras que la dirección general está en manos de Florencia Momo y el cierre de la temporada queda bajo la responsabilidad de Martín Hodara.

En tanto, el desarrollo del guion fue liderado por Emanuel Diez en el rol de head writer, con la colaboración de Diego Bliffeld en el proceso de escritura.

La nueva temporada de El Encargado genera controversia con un póster que simula la muerte del icónico personaje Eliseo.

Se viene el spin-off de "El Encargado" sobre uno de los personajes

En materia de continuidad narrativa, la plataforma anunció el desarrollo de un spin-off bajo el título Zambrano, encabezado por Gabriel Goity y enfocado en la figura del abogado penalista, con el objetivo de expandir el universo de la serie.

Por otra parte, las tres temporadas anteriores, que habían debutado originalmente en Star+, ya se encuentran incorporadas al catálogo de Disney+. El anuncio del spin-off Zambrano ratifica la intención de Disney+ de aprovechar el éxito continuo de la serie original y ampliar su alcance dentro del catálogo regional.

La cuarta temporada de El encargado.

Esta producción derivada centrará su narrativa en el ámbito judicial y en la trayectoria del abogado interpretado por Gabriel Goity, incorporando historias propias que retoman el legado de la trama principal y permiten desarrollar abordajes temáticos independientes dentro del mismo universo ficcional.

Con el objetivo de incrementar el engagement, la plataforma reestructuró el acceso a los contenidos anteriores: las temporadas originales, estrenadas inicialmente en Star+, ahora pueden ser vistas en su totalidad por los suscriptores de Disney+.

La decisión de lanzar la cuarta temporada de manera simultánea sigue el modelo de distribución aplicado a las principales producciones seriadas y se alinea con las nuevas formas de consumo bajo demanda que predominan en la región.

La plataforma confirma la producción de Zambrano, un spin-off centrado en el personaje de Gabriel Goity, ampliando el universo de El encargado.

El ascenso de Eliseo y la arquitectura dramática de la cuarta temporada

En esta nueva entrega de episodios, Eliseo adopta el rol de una personalidad pública de alto impacto, alcanzando un nivel de influencia inédito tanto en el entorno del edificio donde se originó su historia como en espacios más amplios.

La trama se orienta hacia el terreno de la política nacional y pone en evidencia la fragilidad del protagonista frente a una maniobra conspirativa interna impulsada por Zambrano. De acuerdo con la presentación oficial, el núcleo narrativo girará en torno a un “duelo a todo o nada”, en el que Eliseo pondrá en juego incluso su propia vida.

El Encargado, temporada 4.

La ampliación del elenco estable apunta a reforzar la continuidad con las temporadas previas a través del regreso de Manuel Vicente (Gómez) y Gastón Cocchiarale (Miguel), a lo que se suman las incorporaciones de Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Luis Gianneo y Micaela Riera.

Arturo Puig, una de las incorporaciones más destacadas en "El Encargado 4"

Dentro de las participaciones más relevantes se destaca la incorporación de Arturo Puig en el rol de presidente, un elemento que traslada el conflicto hacia las altas esferas institucionales y marca el incremento de la escala dramática previsto por los guionistas.

El equipo de producción optó por un esquema de showrunning compartido, en el que Jerónimo Carranza participa en la conducción creativa junto a los creadores originales de la serie, complementado por una dirección rotativa que culmina en el episodio final bajo la responsabilidad de Martín Hodara.

El Puma Goity y Guillermo Francella en "El encargado".

La supervisión del guion estuvo a cargo de Emanuel Diez, mientras que Diego Bliffeld se desempeñó como colaborador del equipo de escritura, asegurando la coherencia narrativa del universo de la franquicia en sus distintas plataformas y formatos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio

Guillermo Francella se refirió al supuesto romance con Elba Marcovecchio: ¿Qué dijo?

Premios Platino 2026: Guillermo Francella y "El Eternauta" se llevaron todos los flashes de la gala

Julián Álvarez sorprendió al nene barbero y le cumplió su sueño en España

Sofía Jujuy Jiménez lanzó una picante indirecta por la serie vertical de Wanda Nara

Lo que se lee ahora
Julián Álvarez y Gael, el barbero de 14 años. video
Espectáculos.

Julián Álvarez sorprendió al nene barbero y le cumplió su sueño en España

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Simoca, Tucumán. video
País.

Así es el pueblo escondido de Tucumán con una gastronomía única para disfrutar en familia

Casa de Gobierno video
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: confirmaron un aumento del 3% para estatales

Pistasintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero video
Deporte.

Autoridades nacionales visitaron la pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel