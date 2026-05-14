Sofía Jujuy Jiménez lanzó una picante indirecta por la serie vertical de Wanda Nara

Sofía Jujuy Jiménez reaccionó al furor por la serie vertical de Triángulo Amoroso, la ficción protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, la modelo celebró que este tipo de producciones comiencen a ganar popularidad en Argentina y recordó que ella ya había apostado por ese formato meses atrás.

La modelo compartió imágenes de programas que analizaban el fenómeno de las series verticales y dejó en claro que ella ya había participado de una producción de ese estilo antes de que el formato se instalara con fuerza. “Siempre pionera, aguante poder trabajar y divertirse a la vez” , escribió Jujuy en una historia de Instagram.

La frase que más repercusión generó fue una clara referencia a las críticas que recibió cuando protagonizó una ficción para redes sociales junto a Barbie Vélez y Lionel Ferro .

La fuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez Sofía Jujuy Jiménez

“Amo que ahora sean furor las series verticales y amo haber sido pionera en Argentina. Besitos para los que se ríen. Mirá cómo me río yo ahora”, disparó con ironía.

El comentario fue interpretado como una respuesta a quienes se burlaron de aquella producción, que en su momento se volvió viral por su tono exagerado y melodramático.

La serie que protagonizó Jujuy

A comienzos de año, Sofía Jujuy Jiménez participó en una miniserie en formato vertical, especialmente pensada para plataformas como Instagram y TikTok.

En esa ficción, interpretó a una villana en una historia con estética dramática y escenas pensadas para el consumo rápido en redes sociales. El proyecto generó memes, debates y comentarios, pero también instaló una conversación sobre un formato que ahora vuelve a estar en el centro de la escena.

Con el estreno de Triángulo Amoroso, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, las series verticales volvieron a ganar visibilidad y Sofi Jujuy aprovechó el momento para reivindicar su lugar como una de las primeras figuras en apostar por este tipo de contenido en Argentina.