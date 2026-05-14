Así es el primer avance del spin-off de The Big Bang Theory

El mundo de The Big Bang Theory continúa en expansión . Este miércoles 13 de mayo , en el marco del Upfront de Warner Bros. Discovery realizado en Nueva York , HBO Max presentó el primer avance oficial de Stuart Fails to Save the Universe (Stuart No Logra Salvar el Universo) , el nuevo spin-off derivado de la exitosa comedia.

La producción , presentada como contenido original de HBO Max , contará con una temporada de diez episodios y su estreno está previsto para el jueves 23 de julio a las 21:00 (hora del Este) , con entregas semanales cada jueves.

La historia sitúa al carismático propietario de la tienda de historietas , Stuart Bloom , en medio de una crisis de escala cósmica . De acuerdo con la sinopsis oficial , el personaje rompe por accidente un artefacto creado por Sheldon y Leonard , lo que desencadena una catástrofe multiversal .

Desde ese instante, Stuart asume la responsabilidad de intentar recomponer la realidad , una tarea para la cual —tal como anticipa el propio título — no parece estar completamente capacitado .

HBO Max reveló el teaser oficial de la nueva comedia.

Para hacer frente al desorden desatado, contará con el apoyo de su pareja Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico Barry Kripke, descrito en la sinopsis como un individuo “especialmente molesto”.

A lo largo de la travesía, el grupo irá encontrándose con versiones alternativas de personajes ya conocidos por los seguidores de The Big Bang Theory, procedentes de distintos universos paralelos.

Kevin Sussman retoma su papel como Stuart en una historia que mezcla ciencia ficción, comedia y aventura.

El adelanto permite vislumbrar tanto la estética como el tono general de la serie. En las imágenes aparecen gusanos de espacio-tiempo, distintas variantes del personaje de Stuart y la irrupción de insectos de gran tamaño. El humor característico de la franquicia se mantiene presente, aunque en esta nueva entrega la narrativa se inclina de manera mucho más marcada hacia la ciencia ficción.

Algunos de los personajes de 'The Big Bang Theory', vuelven a reunirse en este nuevo 'spin-off.

El reparto: caras conocidas en roles protagónicos

Uno de los grandes atractivos de Stuart Fails to Save the Universe es el regreso de varios intérpretes que en The Big Bang Theory tuvieron roles secundarios y que ahora pasan a ocupar el centro de la historia como protagonistas. Kevin Sussman vuelve a encarnar a Stuart Bloom, Lauren Lapkus interpreta nuevamente a Denise, Brian Posehn retoma el papel de Bert y John Ross Bowie regresa como Barry Kripke.

En la convención CCXP México, Kevin Sussman anticipó que la serie profundizará en el vínculo entre Stuart y Denise. Según explicó, al finalizar The Big Bang Theory su relación apenas comenzaba a desarrollarse, y ahora la ficción permitirá explorar su evolución y hacia dónde se dirige.

La serie ya tiene fecha de estreno.

Brian Posehn también dejó una pista sobre el tono general de la serie durante ese mismo evento, al señalar: “Lo divertido es verlo fracasar cada semana”.

En el plano de la producción, el proyecto cuenta con el liderazgo de Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, tres figuras estrechamente vinculadas al universo de la franquicia. Lorre y Prady fueron los creadores de The Big Bang Theory, mientras que Penn suma su experiencia en relatos de ciencia ficción. La realización está a cargo de Chuck Lorre Productions, en colaboración con Warner Bros. Television.

Stuart no consigue salvar el universo.

Un giro hacia la ciencia ficción en el nuevo spin-off

Con este estreno, Stuart Fails to Save the Universe pasa a ser la cuarta producción dentro del universo expandido de The Big Bang Theory. La serie original se emitió durante doce temporadas en la cadena CBS, entre 2007 y 2019.

Luego llegó Young Sheldon, la precuela que concluyó su séptima temporada en mayo de 2024. Más adelante, en octubre del mismo año, se estrenó Georgie & Mandy’s First Marriage, con Montana Jordan y Emily Osment como protagonistas, un spin-off directo de Young Sheldon que continúa en emisión por CBS.

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A diferencia de las series anteriores, este nuevo spin-off presenta un enfoque tonal distinto. Mientras Young Sheldon y Georgie & Mandy se apoyaron en la nostalgia y en dinámicas de drama familiar, Stuart se orienta hacia la ciencia ficción, con un humor más extravagante y una narrativa atravesada por elementos de multiversos y mitologías paralelas.