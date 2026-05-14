jueves 14 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de mayo de 2026 - 11:32
Espectáculos.

Habló el abogado del tatuador que denunció a Duki por el uso de las "alitas"

El abogado de Iván de Quilmes habló con Todo Jujuy y sostuvo que el diseño se utilizó en campañas y productos de Duki sin autorización.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Duki.

Duki.

El conflicto legal alrededor de uno de los tatuajes más reconocidos de Duki sumó un nuevo capítulo. En una entrevista exclusiva con Todo Jujuy, el abogado Felipe Franco Trigo, representante legal del tatuador Iván de Quilmes, explicó los motivos del reclamo que impulsa contra el uso comercial de las “alitas” que el artista lleva tatuadas debajo de sus ojos.

Lee además
La recomendación para tatuadores jujeños. video
País.

Las recomendaciones a los tatuadores jujeños para proteger sus diseños
Arnold Schwarzenegger sorprende como Santa Claus en una nueva comedia navideña. video
Espectáculos.

Arnold Schwarzenegger sorprende como Santa Claus en una nueva comedia navideña

Según detalló el letrado, la discusión no gira sobre el uso personal que el cantante hace de sus tatuajes, sino sobre la explotación económica de esa imagen en campañas, productos y acciones promocionales realizadas por distintas empresas.

“Lo que hay que diferenciar es el uso de la obra con la explotación”, señaló el abogado al comenzar la entrevista. Y ejemplificó: “Yo puedo comprar un disco y con eso no puedo hacer una propaganda y explotarlo económicamente. Tengo el CD para escucharlo, pero si quiero hacer un evento no puedo hacerlo sin autorización”.

El reclamo por las “alitas” de Duki

El representante legal explicó que, desde su mirada, el mismo criterio aplica en el caso de los tatuajes. “Que la obra esté hecha en la piel no cambia los derechos del autor”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el reclamo no busca impedir que Duki utilice sus tatuajes como parte de su imagen personal. “No pretendemos que Mauro Lombardo no use sus tatuajes o tenga que tapárselos”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que la situación cambia cuando aparecen terceros que utilizan esa imagen con fines comerciales. “Lo que decimos es que las empresas lo explotan económicamente y a Iván de Quilmes nadie le preguntó ni le consultó”, remarcó.

El tatuaje de las “alitas” se convirtió con los años en uno de los rasgos más identificados con el cantante argentino. La imagen apareció en merchandising, promociones y distintos contenidos vinculados a la marca artística del músico.

Embed - Habló el abogado del tatuador que denunció a Duki por el uso de las "alitas"

“Pedimos reconocimiento y compensación”

Durante la entrevista con Todo Jujuy, Franco Trigo aseguró que el reclamo apunta a obtener reconocimiento para el tatuador y una compensación económica por el uso comercial de la obra.

“Nosotros pedimos una compensación económica y un reconocimiento al autor de la obra” “Nosotros pedimos una compensación económica y un reconocimiento al autor de la obra”

El abogado también respondió a quienes sostienen que la idea original de las “alitas” pertenecía al propio cantante. Según indicó, eso no elimina los derechos de autor sobre la ejecución artística del tatuaje.

“Se habla de que las ideas eran de Duki y la creación de Iván, pero eso no quita los derechos sobre la autoría. La obra es de quien la hizo, más allá de la idea”, manifestó.

Además, explicó que la legislación sobre propiedad intelectual contempla este tipo de situaciones incluso cuando no existe un registro formal previo.

Duki.
Duki.

Duki.

Cómo funciona el derecho de autor en tatuajes

El derecho de autor en los tatuajes funciona distinto al tema registral. La creación de la obra nace con la creación, no con el registro”, indicó Franco Trigo.

El abogado sostuvo que la discusión central aparece cuando una obra artística comienza a formar parte de negocios o campañas comerciales impulsadas por terceros.

“Duki supo explotar sus alitas. Una cosa es que lo haga él mismo y otra es que lo utilicen empresas como Netflix o una fábrica de gorras”, expresó.

Finalmente, aseguró que el reclamo judicial se encuentra respaldado por la normativa vigente en Argentina. “Nosotros estamos amparados por la ley de propiedad intelectual”, afirmó.

El caso abrió un nuevo debate dentro del mundo artístico y legal sobre los límites entre la identidad personal de una figura pública y los derechos de autor de quienes realizan obras que luego adquieren valor comercial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las recomendaciones a los tatuadores jujeños para proteger sus diseños

Arnold Schwarzenegger sorprende como Santa Claus en una nueva comedia navideña

FNE 2026: estas son las candidatas del colegio EMDEI

Vin Diesel expande el universo de "Rápido y Furioso" con cuatro nuevas series

Tensión en vivo entre Nati Jota y Estanislao Bachrach: así fue el incómodo momento

Lo que se lee ahora
La recomendación para tatuadores jujeños. video
País.

Las recomendaciones a los tatuadores jujeños para proteger sus diseños

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Agresión a árbitra jujeña (imagen creada con IA). video
Jujuy.

Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Jujeña detenida en Tucumán
País.

La jujeña detenida en el partido en Tucumán figuraba como extraviada desde 2022

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Accidente fatal en Ruta 66: piden prisión preventiva por "peligro de fuga"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel