El conflicto legal alrededor de uno de los tatuajes más reconocidos de Duki sumó un nuevo capítulo. En una entrevista exclusiva con Todo Jujuy, el abogado Felipe Franco Trigo, representante legal del tatuador Iván de Quilmes, explicó los motivos del reclamo que impulsa contra el uso comercial de las “alitas” que el artista lleva tatuadas debajo de sus ojos.

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Según detalló el letrado, la discusión no gira sobre el uso personal que el cantante hace de sus tatuajes, sino sobre la explotación económica de esa imagen en campañas, productos y acciones promocionales realizadas por distintas empresas.

“Lo que hay que diferenciar es el uso de la obra con la explotación” , señaló el abogado al comenzar la entrevista. Y ejemplificó: “Yo puedo comprar un disco y con eso no puedo hacer una propaganda y explotarlo económicamente. Tengo el CD para escucharlo, pero si quiero hacer un evento no puedo hacerlo sin autorización”.

El representante legal explicó que, desde su mirada, el mismo criterio aplica en el caso de los tatuajes. “ Que la obra esté hecha en la piel no cambia los derechos del autor ”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el reclamo no busca impedir que Duki utilice sus tatuajes como parte de su imagen personal. “No pretendemos que Mauro Lombardo no use sus tatuajes o tenga que tapárselos”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que la situación cambia cuando aparecen terceros que utilizan esa imagen con fines comerciales. “Lo que decimos es que las empresas lo explotan económicamente y a Iván de Quilmes nadie le preguntó ni le consultó”, remarcó.

El tatuaje de las “alitas” se convirtió con los años en uno de los rasgos más identificados con el cantante argentino. La imagen apareció en merchandising, promociones y distintos contenidos vinculados a la marca artística del músico.

Embed - Habló el abogado del tatuador que denunció a Duki por el uso de las "alitas"

“Pedimos reconocimiento y compensación”

Durante la entrevista con Todo Jujuy, Franco Trigo aseguró que el reclamo apunta a obtener reconocimiento para el tatuador y una compensación económica por el uso comercial de la obra.

“Nosotros pedimos una compensación económica y un reconocimiento al autor de la obra” “Nosotros pedimos una compensación económica y un reconocimiento al autor de la obra”

El abogado también respondió a quienes sostienen que la idea original de las “alitas” pertenecía al propio cantante. Según indicó, eso no elimina los derechos de autor sobre la ejecución artística del tatuaje.

“Se habla de que las ideas eran de Duki y la creación de Iván, pero eso no quita los derechos sobre la autoría. La obra es de quien la hizo, más allá de la idea”, manifestó.

Además, explicó que la legislación sobre propiedad intelectual contempla este tipo de situaciones incluso cuando no existe un registro formal previo.

Duki. Duki.

Cómo funciona el derecho de autor en tatuajes

“El derecho de autor en los tatuajes funciona distinto al tema registral. La creación de la obra nace con la creación, no con el registro”, indicó Franco Trigo.

El abogado sostuvo que la discusión central aparece cuando una obra artística comienza a formar parte de negocios o campañas comerciales impulsadas por terceros.

“Duki supo explotar sus alitas. Una cosa es que lo haga él mismo y otra es que lo utilicen empresas como Netflix o una fábrica de gorras”, expresó.

Finalmente, aseguró que el reclamo judicial se encuentra respaldado por la normativa vigente en Argentina. “Nosotros estamos amparados por la ley de propiedad intelectual”, afirmó.

El caso abrió un nuevo debate dentro del mundo artístico y legal sobre los límites entre la identidad personal de una figura pública y los derechos de autor de quienes realizan obras que luego adquieren valor comercial.