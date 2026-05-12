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12 de mayo de 2026 - 10:43
Espectáculos.

Tensión en vivo entre Nati Jota y Estanislao Bachrach: así fue el incómodo momento

La conductora y el divulgador científico protagonizaron un intercambio cargado de incomodidad durante el programa de Olga.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así fue el tenso cruce entre Nati Jota y un divulgador científico.

Así fue el tenso cruce entre Nati Jota y un divulgador científico.

La conductora Nati Jota y el divulgador científico Estanislao Bachrach atravesaron un momento tenso al aire durante el programa Sería increíble, que se emite por Olga. El intercambio se inició a raíz de una pregunta vinculada a cómo el consumo de alcohol impacta en la serotonina.

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Dicha consulta derivó en que la conductora decidiera cerrar la columna en plena transmisión con una frase contundente: “Bueno, se terminó la columna”.

La conductora y Estanislao Bachrach protagonizaron un incómodo intercambio al aire que terminó con un cierre abrupto y una frase que se viralizó en redes.

Qué pasó entre Nati Jota y Estanislao Bachrach en Olga

La situación se desencadenó cuando Nati Jota le consultó a Estanislao Bachrach acerca del vínculo entre el consumo de alcohol y la generación de serotonina. Ante la pregunta, el especialista contestó de forma escueta: “No lo sé”.

La respuesta provocó una reacción irónica de la conductora, quien lanzó: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”. Desde ese momento, el clima del intercambio comenzó a tensarse cada vez más.

Instantes más tarde, ella volvió a marcarle su incomodidad y le recriminó: “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”. Tras esto, Bachrach manifestó una frase que inmediatamente se esparció por las redes sociales: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo... con tal de no decir ‘no sé’”.

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El cierre abrupto del segmento y la frase de Nati Jota

Luego de la intervención del divulgador, el ambiente en el estudio quedó atravesado por un momento de evidente incomodidad. En un intento por bajarle el tono a la situación, Bachrach comentó: “Es un chiste, la columna es tuya”.

Pese a eso, Nati Jota optó por dar por concluido el espacio. “Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”, manifestó al aire.

El tenso momento entre Nati Jota y el biólogo Estanislao Bachrach.

Por su parte, Toto Kirzner, integrante del programa, buscó ponerle humor al intercambio para aliviar la tensión, aunque no consiguió modificar el clima que se había instalado en el estudio.

Finalmente, la conductora cerró el momento diciendo: “No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”, mientras Bachrach se sacaba los auriculares y abandonaba la transmisión.

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