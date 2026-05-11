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11 de mayo de 2026 - 12:33
Jujuy.

Un colegio de Jujuy prohibió llevar figuritas del Mundial 2026

La medida comenzará a regir desde este martes 12 de mayo en el Colegio Cristiano Evangélico Che Il. Tampoco podrán llevar cartas ni juguetes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un colegio de Jujuy prohibió llevar figuritas del Mundial 2026

Un colegio de Jujuy prohibió llevar figuritas del Mundial 2026

La dirección del Colegio Cristiano Evangélico Che Il informó a las familias que desde este martes 12 de mayo los estudiantes no podrán ingresar a la institución con figuritas del Mundial, cartas ni juguetes.

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La decisión fue comunicada oficialmente a través de una notificación interna dirigida a padres y tutores, donde las autoridades escolares explicaron los motivos de la medida.

Según señalaron desde el establecimiento educativo, la presencia de estos elementos dentro de la escuela generó situaciones de distracción, desacuerdos y peleas entre alumnos durante los últimos días.

Cabe destacar que la medida solo rige para Nivel Inicial y Primario.

Qué elementos estarán prohibidos en la escuela

La disposición alcanza a figuritas vinculadas al Mundial, cartas coleccionables y cualquier tipo de juguete que los estudiantes puedan llevar al establecimiento.

Desde la institución remarcaron que la medida apunta a mantener el orden dentro de las aulas y evitar conflictos durante la jornada escolar.

Además, indicaron que el objetivo principal consiste en priorizar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y la convivencia entre compañeros.

Colegio Che il
Colegio Che Il.

Colegio Che Il.

Furor por las figuritas del Mundial 2026

El lanzamiento de las figuritas del Mundial volvió a generar entusiasmo entre chicos y adolescentes en distintos puntos del país, fenómeno que también se refleja en escuelas de Jujuy.

Durante los recreos y horarios de salida, muchos estudiantes suelen intercambiar repetidas, mostrar álbumes y organizar encuentros para completar colecciones, una escena que se repite cada vez que aparece una nueva edición vinculada a la Copa del Mundo.

En kioscos, librerías y comercios barriales también creció la demanda de paquetes de figuritas y álbumes, especialmente entre niños y jóvenes fanáticos del fútbol.

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