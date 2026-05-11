Un colegio de Jujuy prohibió llevar figuritas del Mundial 2026

La dirección del Colegio Cristiano Evangélico Che Il informó a las familias que desde este martes 12 de mayo los estudiantes no podrán ingresar a la institución con figuritas del Mundial, cartas ni juguetes.

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La decisión fue comunicada oficialmente a través de una notificación interna dirigida a padres y tutores, donde las autoridades escolares explicaron los motivos de la medida.

Según señalaron desde el establecimiento educativo, la presencia de estos elementos dentro de la escuela generó situaciones de distracción, desacuerdos y peleas entre alumnos durante los últimos días.

Cabe destacar que la medida solo rige para Nivel Inicial y Primario.

Qué elementos estarán prohibidos en la escuela

La disposición alcanza a figuritas vinculadas al Mundial, cartas coleccionables y cualquier tipo de juguete que los estudiantes puedan llevar al establecimiento.

Desde la institución remarcaron que la medida apunta a mantener el orden dentro de las aulas y evitar conflictos durante la jornada escolar.

Además, indicaron que el objetivo principal consiste en priorizar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y la convivencia entre compañeros.

Colegio Che il Colegio Che Il.

Furor por las figuritas del Mundial 2026

El lanzamiento de las figuritas del Mundial volvió a generar entusiasmo entre chicos y adolescentes en distintos puntos del país, fenómeno que también se refleja en escuelas de Jujuy.

Durante los recreos y horarios de salida, muchos estudiantes suelen intercambiar repetidas, mostrar álbumes y organizar encuentros para completar colecciones, una escena que se repite cada vez que aparece una nueva edición vinculada a la Copa del Mundo.

En kioscos, librerías y comercios barriales también creció la demanda de paquetes de figuritas y álbumes, especialmente entre niños y jóvenes fanáticos del fútbol.