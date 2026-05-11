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11 de mayo de 2026 - 10:55
Orgullo.

Es de Jujuy, tiene 10 años y ganó una medalla internacional compitiendo en matemáticas

Desde Jujuy, Eluney Guadalupe Sosa obtuvo la medalla de plata en el Canguro Matemático, una competencia internacional de relevancia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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Es de Jujuy, tiene 10 años y ganó una medalla internacional compitiendo en matemáticas - Eluney Guadalupe Sosa  

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En diálogo con TodoJujuy, la niña contó que no esperaba semejante resultado y aseguró que la noticia la tomó completamente por sorpresa. “Me quedé en shock”, expresó al recordar el momento en el que conoció la clasificación.

Cómo es la competencia internacional de matemáticas

El concurso Canguro Matemático nació en Francia y se realiza en distintos países del mundo. La prueba consiste en resolver ejercicios de lógica y matemática mental sin usar calculadora y bajo un tiempo determinado. “La competencia es de matemáticas y no se usa calculadora, es todo mental”, explicó Eluney a TodoJujuy. Además, detalló que los participantes deben resolver entre 19 y 20 ejercicios dentro de un límite de tiempo.

La estudiante contó que la preparación comenzó varios meses antes de la competencia. “Me estuve preparando desde febrero hasta marzo”, señaló. Según explicó, entrenaba resolviendo ejercicios y practicando distintas formas de llegar a un mismo resultado.

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Canguro matemático - Es de Jujuy, tiene 10 años y ganó una medalla internacional compitiendo en matemáticas

Canguro matemático - Es de Jujuy, tiene 10 años y ganó una medalla internacional compitiendo en matemáticas

Desde Jujuy: la pasión por la matemática y el sueño de ir por el oro

Durante la entrevista, Eluney también habló sobre su interés por las matemáticas y explicó qué fue lo que más le llamó la atención cuando comenzó a aprender. “A mí me gustó la geometría y la combinatoria”, comentó al referirse a los temas que más disfruta estudiar.

Además, mostró los cuadernillos y materiales con los que se prepara para futuras competencias y sorprendió al revelar que dedica alrededor de 20 minutos diarios al entrenamiento específico.

Aunque las matemáticas son su materia favorita, también disfruta de Lengua y Mundo Social. Incluso reconoció que Tecnología es una de las asignaturas que todavía le cuesta un poco más porque “hay algunos temas que todavía no se entienden bien”.

Durante la entrevista, la niña también sorprendió al contar cómo estudia y se prepara para las competencias. “Me siento, veo el enunciado, hago otra cosa y vuelvo con diferentes resoluciones hasta que me den el mismo resultado”, explicó sobre su método para resolver ejercicios matemáticos. “Voy entrenando”, comentó mientras enseñaba el material con el que practica distintos problemas de lógica, geometría y combinatoria.

La joven jujeña ya piensa en lo que viene. Después de haber conseguido la medalla de plata frente a estudiantes de distintos países del mundo, dejó en claro que quiere seguir creciendo en este tipo de competencias. “Metimos bronce, metimos plata… ahora se viene el oro”, le dijeron entre risas durante la entrevista. Y ella respondió sin dudar: “Sí”.

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