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11 de mayo de 2026 - 09:16
Especies.

Jujuy tiene más del 50% de la diversidad de aves de Argentina

Jujuy registra 592 especies de aves: equivale al 54,55% de la diversidad de aves de Argentina. En fechas ambientales, refuerzan acciones de conservación.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ganso de monte

Ganso de monte

Jujuy concentra más de la mitad de la diversidad de aves del país: en la provincia se registran 592 especies, un número que representa el 54,55% del total de aves relevadas en Argentina (1054 especies).

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Diversidad de aves en Jujuy: un patrimonio natural que exige cuidado

La información oficial del Ministerio de Ambiente destaca que, al comparar las cifras provinciales con el total nacional, Jujuy sostiene una porción mayoritaria de la diversidad de aves presentes en el país. En ese marco, se remarcó la necesidad de continuar con políticas y acciones orientadas a la preservación de la fauna nativa.

Además, en el marco del Día Internacional de las Aves y el Día Mundial de las Aves Migratorias, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando por la conservación de las especies, especialmente aquellas que hoy se encuentran amenazadas.

Águila solitaria

Cuáles son las aves nativas amenazadas en Jujuy

Junto con los datos de diversidad, se difundió un detalle de aves nativas amenazadas en la provincia, organizadas por categorías de conservación.

En Peligro Crítico (CR): 2 especies

  1. Ganso de monte (Oressochen jubatus)
  2. Harpía (Harpia harpyja)
datos de aves en Jujuy

En Peligro (EN): 8 especies

  1. Gaucho andino (Agriornis albicauda)
  2. Águila solitaria (Buteogallus solitarius)
  3. Chorlito de vincha (Phegornis mitchellii)
  4. Halcón negro grande (Falco deiroleucus)
  5. Águila crestuda real (Spizaetus ornatus)
  6. Águila poma (Spizaetus isidori)
  7. Águila coronada (Buteogallus coronatus)
  8. Picaflor andino casta (Oreotrochilus adela)
image

Otros detalles del informe

En cuanto a la proporción por categorías, el informe grafica que el grupo más numeroso corresponde a Vulnerable (41%), seguido de Amenazada (32%), En Peligro (14%), Insuficientemente conocida (10%) y En Peligro Crítico (3%).

  • Vulnerable (VU): 24 especies
  • Amenazada (AM): 19 especies
  • Insuficientemente conocida (IC): 6 especies

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