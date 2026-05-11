Jujuy tiene más del 50% de la diversidad de aves de Argentina

Ganso de monte

Jujuy concentra más de la mitad de la diversidad de aves del país: en la provincia se registran 592 especies, un número que representa el 54,55% del total de aves relevadas en Argentina (1054 especies).

Diversidad de aves en Jujuy: un patrimonio natural que exige cuidado La información oficial del Ministerio de Ambiente destaca que, al comparar las cifras provinciales con el total nacional, Jujuy sostiene una porción mayoritaria de la diversidad de aves presentes en el país. En ese marco, se remarcó la necesidad de continuar con políticas y acciones orientadas a la preservación de la fauna nativa.

Además, en el marco del Día Internacional de las Aves y el Día Mundial de las Aves Migratorias, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando por la conservación de las especies, especialmente aquellas que hoy se encuentran amenazadas.

Águila solitaria Cuáles son las aves nativas amenazadas en Jujuy Junto con los datos de diversidad, se difundió un detalle de aves nativas amenazadas en la provincia, organizadas por categorías de conservación.

En Peligro Crítico (CR): 2 especies Ganso de monte (Oressochen jubatus) Harpía (Harpia harpyja) datos de aves en Jujuy En Peligro (EN): 8 especies Gaucho andino (Agriornis albicauda) Águila solitaria (Buteogallus solitarius) Chorlito de vincha (Phegornis mitchellii) Halcón negro grande (Falco deiroleucus) Águila crestuda real (Spizaetus ornatus) Águila poma (Spizaetus isidori) Águila coronada (Buteogallus coronatus) Picaflor andino casta (Oreotrochilus adela) image Otros detalles del informe En cuanto a la proporción por categorías, el informe grafica que el grupo más numeroso corresponde a Vulnerable (41%), seguido de Amenazada (32%), En Peligro (14%), Insuficientemente conocida (10%) y En Peligro Crítico (3%). Vulnerable (VU): 24 especies

Amenazada (AM): 19 especies

Insuficientemente conocida (IC): 6 especies

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