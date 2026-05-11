Alberto Siufi: "Trataremos de que el salario vaya acompañando el proceso inflacionario"

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi , habló sobre la nueva convocatoria a paritarias de las cuales van a participar los diferentes gremios y sindicatos junto a autoridades provinciales. “ No puedo anticipar cual va a ser el ofrecimiento , lo está viendo el ministerio de economía”, adelantó.

Política. Alberto Siufi admitió el déficit en el ISJ: "El Gobierno aporta 4 mil millones de pesos por mes"

El Secretario sostuvo que “ La política del gobierno es tratar que el salario vaya acompañando el proceso inflacionario ”, y recordó que “se cerró un ofrecimiento del 2% mensual y hay que ver cuál es el acompañamiento inflacionario, el Gobierno va a tratar de ratificar esto”.

Siufi reconoció además que serán encuentros “muy complejos” ya que “todos sabemos lo que está pasando. Dicen q este mes la inflación va a estar dentro de lo normal sin perforar el 3% pero es una situación muy compleja”.

Están arrancado el dialogo con posterioridad, el ofrecimiento había sido el 10%, se hizo dos meses del 4% y falta un 2%. Entiendo que esta paritaria es mirando para adelante”, adelantó.

El deporte como política de Estado

El secretario de comunicación habló también de la “ratificación del deporte como política de Estado y como un motor de desarrollo ya que tiene un implicancia económica muy grande”, y sostuvo que “la provincia lo ha sabido entender y lo está motorizando”.

Siufi hizo referencia a la “modernización de algunos edificios en Jujuy como la Federación de Basquet o el estadio Marcelo Palentini de El Carmen, infraestructura importante para eventos no solo en lo deportivo sino también en lo cultural”.

Avanza la obra de la Ciudad Deportiva en Alto Comedero Avanza la obra de la Ciudad Deportiva en Alto Comedero

En este sentido, dijo, “la ciudad deportiva en Alto Comedero tiene un importante grado de avance y le va a dar una vida distinta al barrio, así también le dará a la provincia un lugar y un espacio para eventos multitudinarios, más allá de lo deportivo, que hoy no lo tiene”.

Clubes eficientes y de contención social

“Los clubes de barrios son un verdadero motor de inclusión y contención. Para luchar contra flagelos como la droga son fundamentales”, sostuvo el secretario de Comunicación y agregó que “el Estado trata de estar cerca de los clubes para que sigan un elemento de contención primario de un flagelo de esta naturaleza”.

Eventos deportivos en Jujuy

Siufi confirmó la llegada de Racing Club de Avellaneda y Defensa y Justicia por una nueva fase de la Copa Argentina, “juegan a fin de mes”, y sumó la llegada de las Selecciones de Rugby de Argentina y Australia que “van a llegar en agosto y que permitirá que Los Pumas estén siete días entrenando en Jujuy, van a ser noticia mundial y nos va a poner, a todos los jujeños, en el ámbito internacional”.

El calendario completo de Los Pumas en 2026.

En este marco el funcionario hizo referencia también a Iron Man que se realizará en Jujuy el año que viene, el circuito TTT y la ratificación de los eventos locales como la Copa Jujuy, el programa inclusión igualdad para chicos con discapacidad y los Juegos Forja.

Marcha Federal Universitaria

En el marco del reclamo universitario que se vivirá mañana en todo el país, Siufi dijo que “se vive una incertidumbre muy grande en todo el ámbito universitario. Los estudiantes no saben si van a rescatar el año, si pierden materias o que es lo que va a pasar”.

Además, los gremios preparan una nueva marcha federal universitaria.

“Lo que se está viviendo en el ámbito universitario es muy triste, hablan de una pérdida del valor adquisitivo del 43.6% desde diciembre del 2023”, aseveró el funcionario y sostuvo que “lamentablemente, parece ser, no hay ningún tipo de posibilidad de dialogo entre Nación y las Universidades”.

“Estamos viviendo un año absolutamente irregular y bregamos, por la salud y el esfuerzo tanto de nuestros estudiantes como de los padres que hoy ven frustrado esto ya que lamentablemente no está habiendo clases”, indicó.