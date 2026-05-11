El Gobierno convocó a los gremios estatales para paritarias

Esta semana el Gobierno retoma las reuniones por paritarias con gremios docentes

El G obierno de Jujuy convocó a los gremios estatales a una nueva instancia de reuniones paritarias que se desarrollará entre este martes y miércoles. La convocatoria forma parte de la continuidad del diálogo entre el Ejecutivo provincial y los distintos sectores de la administración pública.

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Las negociaciones incluirán a sindicatos docentes, trabajadores de la salud, empleados municipales y representantes de distintas áreas del Estado provincial. Según se informó oficialmente, los encuentros buscarán abordar planteos vinculados a las necesidades de cada sector.

La nueva ronda de conversaciones llega en un contexto marcado por reclamos salariales y pedidos de mejoras laborales en diferentes organismos públicos de la provincia.

Entre los sindicatos convocados aparecen los gremios docentes de nivel inicial, primario, medio y superior , sectores que históricamente forman parte de las negociaciones salariales con el Ejecutivo jujeño.

También participarán representantes de ATSA, UPCN, ATE y SEOM, además de sindicatos municipales del interior provincial.

La convocatoria además alcanza a APUAP, APOC, APL, SOEMFA y Luz y Fuerza, sectores que mantienen representación dentro de la administración pública provincial.

Paritarias (1) Paritarias en Jujuy (Foto de archivo).

El caso de SITRAVIP y Vialidad Provincial

El gremio SITRAVIP desarrollará las negociaciones salariales directamente con el directorio de Vialidad, según detalló el Ejecutivo provincial en el cronograma oficial de reuniones.

Este esquema suele aplicarse en áreas específicas que cuentan con estructuras administrativas propias o convenios sectoriales diferenciados dentro del ámbito estatal.

Las reuniones previstas para esta semana forman parte de las instancias de diálogo que el Gobierno provincial sostiene periódicamente con los sindicatos estatales.

Qué planteó el Gobierno de Jujuy

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la intención es mantener abiertos los canales institucionales con cada uno de los sectores gremiales.

Además, remarcaron que las reuniones buscarán avanzar en respuestas vinculadas a las necesidades y pedidos planteados por los trabajadores estatales de la provincia.