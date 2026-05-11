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11 de mayo de 2026 - 08:19
Jujuy.

Estado de las rutas en Jujuy este lunes 11 de mayo: cortes, derrumbes y caminos transitables

La Policía de Jujuy actualizó el estado de las rutas nacionales y provinciales de toda la provincia este lunes 11 de mayo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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El parte incluye caminos transitables con precaución, sectores afectados por derrumbes, sedimentos sobre la calzada y cortes por crecida de ríos.

Desde el organismo solicitaron circular con extrema precaución, especialmente en rutas de montaña y zonas donde continúan trabajos de reparación.

Rutas transitables con precaución en Jujuy

  • Ruta Provincial 26: El Ceibal.
  • Ruta Provincial 37: camino al Talar.
  • Ruta Provincial 73: Puerta de Zenta.
  • Ruta Provincial 19: camino a Normenta.
  • Ruta Provincial 73B: Ocumaso.
  • Ruta Provincial 6: tramo Santa Clara – El Fuerte.
  • Ruta Provincial 83: Abra de Caña con derrumbe del cerro.
  • Ruta Provincial 35: camino a Tilquiza con derrumbe.
  • Ruta Nacional 40: tramo Grande de San Juan.
  • Ruta Provincial 22: El Pongo con corte por crecida de río.
  • Ruta Provincial 20: Los Blancos – El Cucho con corte por crecida de río.
  • Ruta Nacional 40: Alto Cañadón de Oros.
  • Ruta Provincial 7: acceso Chico – Casa Colorada y Misa.
  • Ruta Provincial 83: paraje Aguada de Tigre entre Libertador y San Francisco.
  • Ruta Provincial 4: acceso a Laguna de Yala.
  • Ruta Nacional 9: Huacalera con sedimento sobre la calzada.

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Sectores con circulación complicada

  • Ruta Provincial 75: Alt Barrancas.
  • Ruta Provincial 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.
  • Ruta Provincial 40: altura río San Juan de Oro.
  • Ruta Provincial 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta Alt Finca Calla Huasi.
  • Ruta Nacional 40: entre El Cañadón y Paticone.
  • Ruta Provincial 79: Alt Abraalite.
  • Ruta Provincial 11: Alto Río Las Burras.
  • Ruta Provincial 5: entre Santa Catalina y Cieneguillas.
  • Ruta Provincial 67.
  • Ruta Provincial 64.
  • Ruta Provincial 65.
  • Ruta Provincial 40: entre Orosmayo y Cusi Cusi.

Tramos con trabajos y desvíos

  • Ruta Nacional 40: desde Susques hasta Pasto Sey.
  • Ruta Nacional 52: kilómetro 50, paraje Ronqui Angosto, con reparación de calzada.
  • Ruta Nacional 34: entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61, en Manantiales, con desvío de tránsito y circulación con máxima precaución.
  • Ruta Nacional 52: desde Salinas Grandes hasta empalme con Ruta Provincial 70, con presencia de baches por tramos.

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