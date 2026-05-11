Estado de las rutas en Jujuy este lunes 11 de mayo: cortes, derrumbes y caminos transitables

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial difundió este lunes 11 de mayo un nuevo informe sobre el estado de las rutas en distintos puntos de la provincia . Hay caminos transitables con precaución en una jornada marcada por el frío.

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El parte incluye caminos transitables con precaución, sectores afectados por derrumbes, sedimentos sobre la calzada y cortes por crecida de ríos.

Desde el organismo solicitaron circular con extrema precaución, especialmente en rutas de montaña y zonas donde continúan trabajos de reparación.

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