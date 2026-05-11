Estado de las rutas en Jujuy este lunes 11 de mayo: cortes, derrumbes y caminos transitables

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial difundió este lunes 11 de mayo un nuevo informe sobre elestado de las rutas en distintos puntos de la provincia. Hay caminos transitables con precaución en una jornada marcada por el frío.
El parte incluye caminos transitables con precaución, sectores afectados por derrumbes, sedimentos sobre la calzada y cortes por crecida de ríos.
Desde el organismo solicitaron circular con extrema precaución, especialmente en rutas de montaña y zonas donde continúan trabajos de reparación.
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