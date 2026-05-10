Restauración de la Catedral de Jujuy: "No comenzaron las obras y no hay fecha de cuando iniciarían"

Continúan las gestiones para avanzar con la restauración de la Iglesia Catedral Basílica de Jujuy, luego del derrumbe registrado en una de sus paredes durante marzo de 2025.

En diálogo con TodoJujuy.com , el director de Arquitectura de la provincia, Horacio Calsina, confirmó que el estudio estructural del edificio ya concluyó, aunque aclaró que todavía no comenzaron las obras y que no existe una fecha estimada para el inicio de los trabajos. “Ya terminó el estudio estructural de la Catedral pero todavía no comenzaron las obras y no hay fecha estimada de cuándo iniciarían”, explicó.

Además, señaló que la primera etapa prevista será de carácter paliativo, enfocada principalmente en contener y estabilizar la estructura afectada, mientras se avanza en un proyecto más amplio y definitivo. “Esta es una primera etapa más paliativa que definitiva en relación a la estructura de la iglesia”, sostuvo.

Calsina también indicó que actualmente se encuentran resolviendo cuestiones vinculadas al financiamiento de las tareas, situación que condiciona el comienzo de las obras. “No tenemos fecha estimada porque no depende solo de la repartición. Estamos resolviendo un tema con los fondos y ahí vamos a poder empezar. El estudio para esas obras ya está listo”, detalló.

Por otro lado, el funcionario confirmó que trabajan junto al CONICET en un proyecto integral de puesta en valor de todo el edificio histórico. “Lo que también estamos tratando de iniciar es el proyecto integral de la puesta en valor, también con Conicet. Está en proceso administrativo para poder solicitar los fondos”, explicó.

Finalmente, remarcó que el objetivo es avanzar en una recuperación completa de la Catedral, uno de los edificios patrimoniales y religiosos más importantes de la provincia. “El proyecto es el integral que necesita la Catedral. Es decir, todo el edificio. Esta primera etapa es más paliativa que definitiva”, concluyó.

Catedral de Jujuy Iglesia Catedral de Jujuy.

La historia de la iglesia Catedral

La Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy, sede del Obispado de Jujuy, tiene su origen en los primeros años de vida de la ciudad. En 1593, al erigirse San Salvador de Velazco, se levantó una capilla de adobe que funcionó como Iglesia Matriz. En 1611 se construyó un nuevo edificio que resistió hasta principios del siglo XVIII, cuando su deterioro obligó a demolerlo por completo.

Entre 1761 y 1765, con aportes del benefactor Agustín de Leiza y de la Tijera, se edificó el templo actual en estilo barroco colonial español, de nave única y muros robustos de casi dos metros de espesor. En su interior destaca un majestuoso púlpito tallado en ñandubay y cedro, decorado con hojas de oro y representaciones del árbol genealógico bíblico y los evangelistas.

El 25 de mayo de 1812, este templo fue testigo de un momento clave en la historia nacional: el canónigo Juan Ignacio Gorriti bendijo la Bandera argentina, diseñada por Manuel Belgrano. Esa misma enseña fue izada por primera vez frente al Cabildo, anticipando el Éxodo Jujeño.