martes 05 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de mayo de 2026 - 11:18
Jujuy.

La Iglesia Catedral prorrogó el sorteo del bono contribución: cuándo será

La Iglesia Catedral prorrogó el sorteo del bono contribución y continúa la venta para financiar obras en la carpa y el atrio.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
iglesia catedral carpa atrio (4)
Lee además
Continuan los estudios y relevamientos en la Iglesia Catedral para su restauración.
Jujuy.

Confirmaron los motivos del derrumbe en la Iglesia Catedral
Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Misa de Gallo en la Iglesia Catedral: dispusieron una carpa para recibir a los fieles

La medida se enmarca en una campaña solidaria que continúa activa con el objetivo de recaudar fondos para mejoras en la infraestructura del templo.

iglesia catedral carpa atrio (4)

Continúa la venta del bono en toda la comunidad

El párroco de la Catedral, padre Manuel Alfaro, explicó que el bono sigue en venta a través de instituciones, familias y grupos vinculados a la parroquia. “Están en la calle las instituciones, las familias, los grupos de la Catedral, poniendo a la venta estos bonos de contribución”, señaló.

El bono incluye el sorteo de 12 premios y aún puede adquirirse en distintos puntos de venta organizados por la comunidad religiosa.

Fondos destinados a mejoras en la Catedral

Los recursos recaudados están destinados principalmente a la mejora de la carpa donde actualmente se celebran las misas, así como a obras en el atrio de la Iglesia Catedral.

Según explicó Alfaro, estos espacios son utilizados de manera diaria no solo para celebraciones religiosas, sino también para adoraciones eucarísticas y actividades de distintas instituciones que solicitan el lugar para encuentros de oración.

Actividades solidarias que continúan

Además del bono contribución, la comunidad parroquial continúa impulsando actividades solidarias como la venta de comidas típicas. El 1 de mayo, la venta de locro realizada en el lugar tuvo una alta demanda y fue considerada un éxito.

“Faltó, porque la gente pedía y demandaba”, indicó el sacerdote, quien anticipó que se evalúan nuevas ventas de locro y empanadas para fechas patrias como el 25 de mayo y el 9 de julio.

Un objetivo común: la mejora del templo

Desde la parroquia destacaron que todas las actividades tienen un mismo objetivo: financiar las obras necesarias para avanzar con la remodelación integral de la Catedral.

Mientras tanto, la comunidad continúa participando activamente de las iniciativas solidarias que buscan sostener y mejorar los espacios de fe y encuentro.

Embed - La Iglesia Catedral prorrogó el sorteo del bono contribución: cuándo será

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron los motivos del derrumbe en la Iglesia Catedral

Misa de Gallo en la Iglesia Catedral: dispusieron una carpa para recibir a los fieles

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

La Iglesia Catedral lanza un bono contribución para pagar la carpa

Advierten que la baja vacunación puede generar rebrotes de sarampión en Jujuy

Lo que se lee ahora
Paso internacional de Villazón en Bolivia 
Jujuy.

Bloquearon el puente internacional La Quiaca - Villazón: cómo afecta a Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Centro Provincial de Odontología.
Jujuy.

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

Incendio fatal en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) video
Policiales.

Un incendio trágico que ahora se investiga como crimen: "Querían quemar la evidencia, a mí abuelo y a mi mamá"

Es jujeña,investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional
Jujuy.

Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Paso internacional de Villazón en Bolivia 
Jujuy.

Bloquearon el puente internacional La Quiaca - Villazón: cómo afecta a Jujuy

La Justicia ordenó reactivar Volver al Trabajo.
Sociedad.

¿Cuándo se cobra Volver al Trabajo en mayo 2026?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel