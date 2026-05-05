La Iglesia Catedral prorrogó el sorteo del bono contribución: cuándo será

Desde la Iglesia Catedral informaron la prórroga del sorteo del bono contribución que estaba previsto inicialmente para el 6 de abril. La nueva fecha será el 16 de julio , en coincidencia con el Día de la Virgen del Carmen, tras la autorización del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (IMPROJUY).

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La medida se enmarca en una campaña solidaria que continúa activa con el objetivo de recaudar fondos para mejoras en la infraestructura del templo.

El párroco de la Catedral, padre Manuel Alfaro, explicó que el bono sigue en venta a través de instituciones, familias y grupos vinculados a la parroquia. “Están en la calle las instituciones, las familias, los grupos de la Catedral, poniendo a la venta estos bonos de contribución”, señaló.

El bono incluye el sorteo de 12 premios y aún puede adquirirse en distintos puntos de venta organizados por la comunidad religiosa.

Fondos destinados a mejoras en la Catedral

Los recursos recaudados están destinados principalmente a la mejora de la carpa donde actualmente se celebran las misas, así como a obras en el atrio de la Iglesia Catedral.

Según explicó Alfaro, estos espacios son utilizados de manera diaria no solo para celebraciones religiosas, sino también para adoraciones eucarísticas y actividades de distintas instituciones que solicitan el lugar para encuentros de oración.

Actividades solidarias que continúan

Además del bono contribución, la comunidad parroquial continúa impulsando actividades solidarias como la venta de comidas típicas. El 1 de mayo, la venta de locro realizada en el lugar tuvo una alta demanda y fue considerada un éxito.

“Faltó, porque la gente pedía y demandaba”, indicó el sacerdote, quien anticipó que se evalúan nuevas ventas de locro y empanadas para fechas patrias como el 25 de mayo y el 9 de julio.

Un objetivo común: la mejora del templo

Desde la parroquia destacaron que todas las actividades tienen un mismo objetivo: financiar las obras necesarias para avanzar con la remodelación integral de la Catedral.

Mientras tanto, la comunidad continúa participando activamente de las iniciativas solidarias que buscan sostener y mejorar los espacios de fe y encuentro.