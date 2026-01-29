La Iglesia Catedral lanza un bono contribución para pagar la carpa

Desde la comunidad de la Iglesia Catedral de Jujuy se lanzó un bono contribución solidario para afrontar los gastos de la carpa instalada en el atrio del templo, espacio donde actualmente se celebran las misas y los sacramentos debido a que la iglesia permanece cerrada por obras desde el año pasado.

Jujuy. Misa de Gallo en la Iglesia Catedral: dispusieron una carpa para recibir a los fieles

En diálogo con Canal 4, el Padre Manuel Alfaro explicó que la iniciativa busca “informar y socializar que la parroquia de la Catedral ha sacado un bono contribución solidario, para que la gente sepa que ese bono realmente es de nuestra Iglesia Catedral”.

El sacerdote detalló que la carpa blanca ubicada en el ingreso principal se convirtió en el lugar habitual de encuentro para la feligresía . “La gente ya no está preguntando dónde vamos a ir a misa, sino que directamente viene acá. No se puede entrar a la iglesia, pero hay una carpa enorme donde caben muchísimas personas”, señaló.

Alfaro remarcó además que quienes estén a cargo de la venta del bono estarán debidamente identificados. “Las personas que van a salir a vender estos bonos van a ir con una credencial y el sello de nuestra Iglesia Catedral”, indicó, y aclaró que también habrá comercios y empresarios colaborando con la iniciativa.

Alertas sobre engaños

Sobre este punto, explicó que la identificación es necesaria porque “hemos recibido noticias de que hay algunas personas que se presentan como de la Iglesia Catedral sin ninguna nota, pidiendo colaboración”. Por eso, sostuvo que todo el proceso se realizará “de una manera muy organizada y seria”.

Detalles del bono contribución

En cuanto a los detalles del bono, el padre Alfaro informó que tendrá un valor de $10 mil, con la posibilidad de pagarlo en dos cuotas. “El sorteo se va a realizar el lunes de Pascua, el 6 de abril, y son 12 premios en efectivo, desde un millón y medio hasta diez millones de pesos”, precisó.

La información oficial sobre la venta y el sorteo se difundirá a través de las redes y la página de la Catedral. “Queremos invitar a todos a que nos colaboren para poder abonar la carpa, que es un beneficio para toda la comunidad”, concluyó el sacerdote.