miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 20:46
Iglesia.

Fecha confirmada para el tradicional encuentro de pesebres en la Catedral

Jóvenes de todos los barrios celebrarán y compartirán en la Basílica Catedral adorando al Niño Dios en un evento que une fe y solidaridad.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Encuentro de pesebres.

El Padre Manuel Alfaro anunció que la primera semana de enero se realizará el esperado encuentro de pesebres en la Basílica Catedral de Jujuy. Este evento convoca a jóvenes y vecinos para adorar al Niño Dios, compartir cantos y fortalecer valores de fraternidad y solidaridad.

Tal como lo confirmo el Padre, el mismo será el día domingo 4 de enero de no mediar inconvenientes.

Preparativos y actividades previas

El 8 de diciembre se bendijo uno de los pesebres, que además cumple una función solidaria a favor de comedores infantiles. Mientras los niños terminan sus clases, ya participan en los pesebres domiciliarios de los barrios, ensayando cantos, adoraciones y el tradicional palo de trenzar, preparativos que culminan en el encuentro del mes de enero.

El encuentro de pesebres se hará con adoradores de capital
Visitas y celebraciones navideñas

Desde el 25 de diciembre, los niños y jóvenes visitan los distintos pesebres en la comunidad, un recorrido que se extiende hasta la celebración de los Reyes Magos y el domingo siguiente, cuando se conmemora el bautismo de Jesús.

En ese sentido el Padre Alfaro destacó que el encuentro del 4 de enero será una oportunidad para adorar juntos, compartir experiencias y fortalecer los lazos entre los jóvenes. “Es un momento para charlar, acercarnos y vivir la fe en comunidad”, afirmó.

Una tradición con historia

El Encuentro de Pesebres se realiza desde hace más de 25 años, consolidándose como una celebración religiosa y cultural única en Jujuy. Según Alfaro, esta costumbre tiene un fuerte significado teológico que la comunidad debe preservar.

“Es una teología cantada que nos conecta con nuestra historia. Tenemos que conservarla porque forma parte de nuestra identidad”, expresó.

Además, las melodías características del Encuentro de Pesebres ya resuenan desde diciembre, preparando el ambiente para una jornada especial.

