En febrero una familia jujeña necesitó $1.330.408 pesos para no ser pobre

Este martes, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de febrero en la provincia de Jujuy necesitó $1.330.408, para no caer en la pobreza , y un total de $601.713 para no ser considerada indigente.

INDEC. ¿Cuánto necesitó una familia argentina en diciembre para no ser pobre o indigente?

Canasta. ¿Cuánto necesitó en noviembre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Asimismo, destacaron que la Canasta Básica Alimentaria subió 4,8% con respecto a enero del 2026.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en febrero, la DIPEC señaló:

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.050.549 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.330.408.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.446.658.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en febrero fueron:

Una familia de tres miembros: $475.139.

miembros: Un hogar de cuatro integrantes precisó $601.713.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $654.290.

Supermercado Datos de la Canasta Básica.

Datos a nivel nacional

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en febrero, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $452.321 para no caer bajo la pobreza.

necesitó de para no caer bajo la pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.112.710 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.397.672.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.470.043.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en febrero fueron:

Una persona requirió de $208.443 para no ser indigente.

persona requirió de para no ser indigente. De $512.769 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $644.088.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $677.439.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.