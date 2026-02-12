Una familia en Argentina necesitó $1.360.299 en enero para no ser pobre

El Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer este jueves por la tarde que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de enero necesitó un total de $1.360.299 para no caer en la pobreza y $623.990 para no estar en situación de indigencia.

Es decir, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó un incremento del 5,8% el mes pasado y de enero del 2025 a enero del 2026 acumuló 37,6%. Mientras que la Canasta Básica Total que define la línea de la pobreza subió 3,9% y la interanual acumuló 31,6%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en enero, el INDEC señaló:

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en enero fueron:

Una persona requirió de $201.939 para no ser indigente.

De $496.769 para una familia de tres miembros.

Un hogar de cuatro integrantes precisó $623.990.

Una familia compuesta por cinco personas requirió $656.301.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.