jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 16:18
INDEC.

¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

El INDEC informó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria durante el mes de noviembre para familias compuestas por 3, 4 y 5 integrantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer este jueves por la tarde que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de noviembre necesitó un total de $1.257.329 para no caer en la pobreza y $566.364 para no estar en situación de indigencia. Pobreza en Argentina.

Pobreza en Argentina.

Es decir, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó un incremento del 4,1% el mes pasado y de noviembre del 2024 a noviembre del 2025 acumuló 28,9%. Mientras que la Canasta Básica Total que define la línea de la pobreza subió 3,6% y la interanual acumuló 25,5%.

Asimismo, la variación acumulada de este año en la CBA es de 26,1% y en la CBT, 22,7%.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $406.903 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.000.980 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.213.799.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.322.433

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:

  • Una persona requirió de $183.289 para no ser indigente.
  • De $450.892 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $566.364.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $595.691.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

