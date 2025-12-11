¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

El Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer este jueves por la tarde que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de noviembre necesitó un total de $1.257.329 para no caer en la pobrezay $566.364 para no estar en situación de indigencia. Pobreza en Argentina.
Es decir, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó un incremento del 4,1% el mes pasado y de noviembre del 2024 a noviembre del 2025 acumuló 28,9%. Mientras que la Canasta Básica Total que define la línea de la pobreza subió 3,6% y la interanual acumuló 25,5%.
Asimismo, la variación acumulada de este año en la CBA es de 26,1% y en la CBT, 22,7%.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC señaló:
Una persona necesitó de $406.903 para no caer bajo la pobreza.
Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.000.980 para no ser pobre.
Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.213.799.
Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.322.433
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:
Una persona requirió de $183.289 para no ser indigente.
De $450.892 para una familia de tres miembros.
Un hogar de cuatro integrantes precisó $566.364.
Una familia compuesta por cinco personas requirió $595.691.
Qué mide la canasta básica
La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.
Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.