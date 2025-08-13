Canasta básica: ¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2025?

Canasta básica: en julio, una familia tipo necesitó $ 1.149.353 para no ser pobre.

El INDEC difundió este miércoles, las estadísticas de la canasta básica correspondientes al séptimo mes del año. Según los valores actualizados, un hogar compuesto por cuatro personas requiere ingresos de $1.149.353 para no ser clasificado como pobre.

Por su parte, una familia de tres miembros necesitó $915.019 para mantenerse por encima de la línea de pobreza, mientras que en un núcleo de cinco integrantes el monto exigido se elevó a $1.208.866.

Canasta básica. La canasta básica subió 1,9% en julio y acumula un alza del 12,2% en 2025 Las cifras oficiales indican que la Canasta Básica Total —referente para establecer el umbral de pobreza— registró un incremento del 1,9% respecto del mes previo, alcanzando una suba acumulada del 12,2% en lo que va de 2025 y del 27,6% en la comparación interanual.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria —indicador que fija la línea de indigencia— también avanzó un 1,9% en el mes, situándose en $515.405 para un hogar de cuatro integrantes. Este valor representa un aumento del 14,7% en lo que transcurre del año y un 27% más que en junio de 2024.

Familia / canasta básica. Familia / canasta básica. En el caso de un grupo familiar integrado por tres personas —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— se requería disponer de $410.322 para evitar caer en situación de indigencia. A su vez, un hogar estándar de cuatro miembros —un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8— precisó $515.405 para no atravesar el límite que define la indigencia. Finalmente, una vivienda habitada por cinco personas —un hombre y una mujer de 30 años cada uno, junto a tres hijos de 5, 3 y 1 año— necesitó ingresos de $542.093 para no incorporarse al sector catalogado como indigente en el país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.