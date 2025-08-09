sábado 09 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2025 - 18:14
Economía.

Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación

El REM del Banco Central estima un dólar oficial de $1.405 en diciembre, inflación por debajo del 2% mensual y un crecimiento económico moderado.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación

Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación

Dólar oficial a $1.405 para diciembre. Esa es la proyección que surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado con las estimaciones de 41 consultoras y entidades financieras.

Lee además
Los precios de lista de los autos 0 Km subieron hasta 12% tras el salto del dólar  
Venta de autos.

Tras la suba del dólar, los precios de la lista de autos 0 km aumentaron hasta 12%
Luis Caputo atribuyó la suba del dólar al “riesgo kuka”.
Economía.

Luis Caputo atribuye la subida del dólar al "riesgo kuka" y minimiza su impacto

El informe también anticipa que la inflación mensual se mantendría por debajo del 2% hasta, al menos, enero de 2026, y que la economía cerraría el año con un crecimiento moderado.

Uno de los datos más relevantes del informe es que el valor previsto implica un incremento del 37,6% interanual y un salto de $100 respecto de la estimación del mes pasado. El grupo de los diez pronosticadores más precisos prevé una cifra similar: $1.409.

Para agosto, el consenso estima un dólar promedio de $1.315, en un contexto de volatilidad cambiaria marcada por el repunte del contado con liquidación, que superó los $1.350 en julio. Sin embargo, los analistas no esperan un traslado inmediato a los precios.

Entre los factores que podrían contener el impacto inflacionario figuran la caída del consumo, la menor circulación de dinero y los controles sobre precios regulados.

El REM también proyecta un PBI con crecimiento anual del 5%, exportaciones por USD 81.662 millones, importaciones por USD 75.115 millones y un superávit comercial de USD 6.507 millones. La tasa de desempleo se ubicaría en torno al 7% a fin de año.

El escenario apunta a un cierre de 2025 con dólar estable cerca de $1.400, inflación en retroceso y una economía con avances moderados, aunque sujeta a posibles cambios tras las elecciones presidenciales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras la suba del dólar, los precios de la lista de autos 0 km aumentaron hasta 12%

Luis Caputo atribuye la subida del dólar al "riesgo kuka" y minimiza su impacto

El dólar oficial subió $55 este jueves y cerró a $1380, un nuevo máximo histórico

Subieron todas las cotizaciones del dólar: nuevo máximo desde el fin del cepo

Rafael Nadal fue papá por segunda vez y reveló el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

Lo que se lee ahora
Rafa Nadal fue papá por segunda vez y reveló el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo
Familia.

Rafael Nadal fue papá por segunda vez y reveló el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025
Palpitando la emoción.

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra
Alegría.

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico
Impresionante.

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico

Finde Estudiantil 2024- Foto de archivo
¡Atención!

Hoy arranca el Finde Estudiantil: cortes de tránsito, horarios, hinchadas y todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel