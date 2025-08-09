Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación

Dólar oficial a $1.405 para diciembre. Esa es la proyección que surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado con las estimaciones de 41 consultoras y entidades financieras.

El informe también anticipa que la inflación mensual se mantendría por debajo del 2% hasta, al menos, enero de 2026, y que la economía cerraría el año con un crecimiento moderado.

Uno de los datos más relevantes del informe es que el valor previsto implica un incremento del 37,6% interanual y un salto de $100 respecto de la estimación del mes pasado. El grupo de los diez pronosticadores más precisos prevé una cifra similar: $1.409.

Para agosto, el consenso estima un dólar promedio de $1.315, en un contexto de volatilidad cambiaria marcada por el repunte del contado con liquidación, que superó los $1.350 en julio. Sin embargo, los analistas no esperan un traslado inmediato a los precios.

Entre los factores que podrían contener el impacto inflacionario figuran la caída del consumo, la menor circulación de dinero y los controles sobre precios regulados. El REM también proyecta un PBI con crecimiento anual del 5%, exportaciones por USD 81.662 millones, importaciones por USD 75.115 millones y un superávit comercial de USD 6.507 millones. La tasa de desempleo se ubicaría en torno al 7% a fin de año. El escenario apunta a un cierre de 2025 con dólar estable cerca de $1.400, inflación en retroceso y una economía con avances moderados, aunque sujeta a posibles cambios tras las elecciones presidenciales.

