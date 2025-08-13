miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 18:28
Turismo.

Ni Chaco, ni La Rioja: hace unas escapadas a esta laguna del norte llena de flamencos

Este destino resalta la riqueza y variedad de paisajes naturales que ofrece Argentina, que incluyen desde imponentes cordilleras hasta su única fauna salvaje.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La laguna del norte argentino poco conocida que está llena de flamencos.

La laguna del norte argentino poco conocida que está llena de flamencos.

Las Lagunas de Vilama, ubicadas dentro de Jujuy, representan uno de los secretos naturales más cautivadores para quienes disfrutan de unas escapadas junto a la naturaleza. Situadas a más de 4.000 metros de altitud, estas lagunas integran la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla y destacan por la diversidad de especies que albergan.

Lee además
La gran escalinata de piedra que asciende por la ladera, uno de los accesos ceremoniales al complejo incaico del Shincal, 
Turismo.

Ni Chaco, ni Salta: hace unas escapadas al pueblo con más indicios incas de la Argentina
Dónde queda Saltos del Moconá.
Turismo.

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y visita estas mini cataratas únicas

Aunque se encuentran en una zona remota, estas lagunas atraen a viajeros aventureros que buscan la paz y la inmensidad del entorno natural. Con un área que abarca 4.600 hectáreas y rodeadas de majestuosos volcanes, ofrecen una experiencia única para quienes exploran la Cordillera de los Andes.

Un lugar donde los flamencos deciden quedarse a vivir.

Escapadas: ¿Qué hacer en Lagunas de Vilama, Jujuy?

Los turistas que llegan a esta zona lo hacen atraídos por su biodiversidad y sus ecosistemas singulares. Es uno de los escasos rincones donde es posible avistar flamencos, chinchillas, vicuñas y el raro ñandú petiso. Las lagunas, alimentadas por el derretimiento de los glaciares, presentan propiedades físico-químicas particulares que las convierten en un atractivo científico y natural de gran relevancia.

Una laguna, rodeada de las montañas de la Cordillera de los Andes.
  • Avistaje de aves destacadas, incluyendo flamencos de James, flamencos andinos y gallaretas cornudas.
  • Observación de animales en peligro de extinción y especies endémicas, como vicuñas y el escaso ñandú petiso.
  • Recorridos por los humedales cercanos, conocidos localmente como “ciénegos”.
  • Disfrute panorámico de los volcanes que rodean las lagunas, algunos con alturas superiores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
  • Exploración de los pastizales altoandinos y estepas arbustivas que caracterizan esta región.
Qué hacer en Lagunas de Vilama, Jujuy.

Cómo llegar a Lagunas de Vilama, Jujuy

Para acceder a las Lagunas de Vilama partiendo desde San Salvador de Jujuy, es necesario recorrer aproximadamente 340 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 9, y luego desviarse por la Ruta Nacional 70. A continuación, se sigue por la Ruta Nacional 40 hasta llegar a la localidad de Cusi Cusi. Desde allí, se avanza hacia Lagunillas del Farallón y se continúa por la Ruta Provincial 85.

Embed

Cabe destacar que el trayecto entre Cusi Cusi y las lagunas exige el uso de vehículos con tracción en las cuatro ruedas, debido a que abarca más de 100 kilómetros de caminos de montaña con distintos obstáculos.

Se aconseja emprender este recorrido con conductores con experiencia y contar con provisiones de alimentos y ropa adecuada para afrontar las bajas temperaturas de la región.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni Chaco, ni Salta: hace unas escapadas al pueblo con más indicios incas de la Argentina

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y visita estas mini cataratas únicas

Ni Mendoza, ni Chaco: hace unas escapadas a este pueblo tranquilo para hacer kayak y pesca

Aventura y naturaleza en el río de aguas turquesa entre Catamarca y Tucumán

Caminando sobre las nubes: la experiencia única de un pueblo de Jujuy

Lo que se lee ahora
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel