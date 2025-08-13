Ni Chaco, ni La Rioja: hace unas escapadas a esta laguna del norte llena de flamencos

La laguna del norte argentino poco conocida que está llena de flamencos.

Las Lagunas de Vilama , ubicadas dentro de Jujuy , representan uno de los secretos naturales más cautivadores para quienes disfrutan de unas escapadas junto a la naturaleza . Situadas a más de 4.000 metros de altitud , estas lagunas integran la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla y destacan por la diversidad de especies que albergan.

Aunque se encuentran en una zona remota , estas lagunas atraen a viajeros aventureros que buscan la paz y la inmensidad del entorno natural . Con un área que abarca 4.600 hectáreas y rodeadas de majestuosos volcanes , ofrecen una experiencia única para quienes exploran la Cordillera de los Andes .

Los turistas que llegan a esta zona lo hacen atraídos por su biodiversidad y sus ecosistemas singulares . Es uno de los escasos rincones donde es posible avistar flamencos, chinchillas, vicuñas y el raro ñandú petiso . Las lagunas, alimentadas por el derretimiento de los glaciares , presentan propiedades físico-químicas particulares que las convierten en un atractivo científico y natural de gran relevancia.

Una laguna, rodeada de las montañas de la Cordillera de los Andes.

Qué hacer en Lagunas de Vilama, Jujuy.

Cómo llegar a Lagunas de Vilama, Jujuy

Para acceder a las Lagunas de Vilama partiendo desde San Salvador de Jujuy, es necesario recorrer aproximadamente 340 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 9, y luego desviarse por la Ruta Nacional 70. A continuación, se sigue por la Ruta Nacional 40 hasta llegar a la localidad de Cusi Cusi. Desde allí, se avanza hacia Lagunillas del Farallón y se continúa por la Ruta Provincial 85.

Cabe destacar que el trayecto entre Cusi Cusi y las lagunas exige el uso de vehículos con tracción en las cuatro ruedas, debido a que abarca más de 100 kilómetros de caminos de montaña con distintos obstáculos.

Se aconseja emprender este recorrido con conductores con experiencia y contar con provisiones de alimentos y ropa adecuada para afrontar las bajas temperaturas de la región.