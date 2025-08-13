Ni Chaco, ni La Rioja: hace unas escapadas a esta laguna del norte llena de flamencos

Las Lagunas de Vilama, ubicadas dentro de Jujuy, representan uno de los secretos naturales más cautivadores para quienes disfrutan de unas escapadas junto a la naturaleza. Situadas a más de 4.000 metros de altitud, estas lagunas integran la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla y destacan por la diversidad de especies que albergan.
Aunque se encuentran en una zona remota, estas lagunas atraen a viajeros aventureros que buscan la paz y la inmensidad del entorno natural. Con un área que abarca 4.600 hectáreas y rodeadas de majestuosos volcanes, ofrecen una experiencia única para quienes exploran la Cordillera de los Andes.
Un lugar donde los flamencos deciden quedarse a vivir.
Escapadas: ¿Qué hacer en Lagunas de Vilama, Jujuy?
Los turistas que llegan a esta zona lo hacen atraídos por su biodiversidad y sus ecosistemas singulares. Es uno de los escasos rincones donde es posible avistar flamencos, chinchillas, vicuñas y el raro ñandú petiso. Las lagunas, alimentadas por el derretimiento de los glaciares, presentan propiedades físico-químicas particulares que las convierten en un atractivo científico y natural de gran relevancia.
Una laguna, rodeada de las montañas de la Cordillera de los Andes.
- Avistaje de aves destacadas, incluyendo flamencos de James, flamencos andinos y gallaretas cornudas.
- Observación de animales en peligro de extinción y especies endémicas, como vicuñas y el escaso ñandú petiso.
- Recorridos por los humedales cercanos, conocidos localmente como “ciénegos”.
- Disfrute panorámico de los volcanes que rodean las lagunas, algunos con alturas superiores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
- Exploración de los pastizales altoandinos y estepas arbustivas que caracterizan esta región.
Qué hacer en Lagunas de Vilama, Jujuy.
Cómo llegar a Lagunas de Vilama, Jujuy
Para acceder a las Lagunas de Vilama partiendo desde San Salvador de Jujuy, es necesario recorrer aproximadamente 340 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 9, y luego desviarse por la Ruta Nacional 70. A continuación, se sigue por la Ruta Nacional 40 hasta llegar a la localidad de Cusi Cusi. Desde allí, se avanza hacia Lagunillas del Farallón y se continúa por la Ruta Provincial 85.
Cabe destacar que el trayecto entre Cusi Cusi y las lagunas exige el uso de vehículos con tracción en las cuatro ruedas, debido a que abarca más de 100 kilómetros de caminos de montaña con distintos obstáculos.
Se aconseja emprender este recorrido con conductores con experiencia y contar con provisiones de alimentos y ropa adecuada para afrontar las bajas temperaturas de la región.
