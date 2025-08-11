Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y visita estas mini cataratas únicas

Para quienes ya planifican sus próximas vacaciones o simplemente desean unas escapadas y buscan destinos turísticos dentro de Argentina , las opciones son numerosas y variadas para todos los gustos. Entre ellas, un lugar poco conocido pero que suele dejar maravillados a quienes lo visitan es Saltos del Moconá , en la provincia de Misiones .

Situado en la frontera que une Argentina con Brasil , este sitio es uno de los principales atractivos de Misiones, aunque no cuenta con la misma popularidad que las famosas Cataratas del Iguazú .

Consiste en una serie de pequeñas caídas de agua que varían entre dos y ocho metros de altura , formando un entorno espectacular donde el flujo del río se combina con la exuberancia de la selva .

El paseo acuático es una actividad que no se puede dejar de hacer.

Lo que hace únicos a estos saltos es que se formaron debido a una fractura geológica que data de millones de años atrás, dividiendo el río a lo largo de aproximadamente tres kilómetros y provocando que el agua caiga lateralmente . Sin duda, es un espectáculo natural impresionante . Información sobre su ubicación, accesos y actividades para disfrutar.

Dónde queda Saltos del Moconá.

Se sitúa en la línea divisoria entre Argentina y Brasil, específicamente en el sureste del departamento San Pedro, dentro de la provincia de Misiones, y en el estado brasileño de Río Grande del Sur. La distancia aproximada desde este punto hasta Posadas, la capital provincial, es de 327 kilómetros, mientras que desde Buenos Aires supera los 1.200 kilómetros.

Saltos del Moconá.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Saltos del Moconá?

Disfrutar de la belleza de las cataratas no es la única opción, pues también se pueden realizar diversas actividades y visitar otros puntos de interés, como:

Trekking

Paseo acuático por el Río Uruguay

Tirolesa

Reserva Natural Yateré: con senderos guiados y miradores para poder observar el río y su biodiversidad

con senderos guiados y miradores para poder observar el río y su biodiversidad Puestos artesanales de productos orgánicos y dulces: producidos por la comunidad guaraní.

producidos por la comunidad guaraní. Huerta orgánica: cultivos de té, yerba y café de la comunidad guaraní.

cultivos de té, yerba y café de la comunidad guaraní. Museo de los Aromas y Casa de las Piedras: una salida que ofrecerá una excéntrica experiencia basada en el sentido del olfato, ya que allí se puede observar el proceso de elaboración de la citronela, mientras se cata diferentes perfumes y objetos.

Cómo llegar a Saltos del Moconá

Desde Posadas, es necesario tomar la Avenida Acceso Sur en dirección a Garupá; desde allí, se debe seguir por la Ruta Nacional 12, enlazar con la Ruta Provincial 103 y continuar hasta la Ruta Provincial 2. Tras pasar por San Pedro, se llega finalmente a los Saltos del Moconá.

Para quienes viajan desde Buenos Aires a la capital de Misiones, las opciones incluyen vuelos domésticos desde Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, además de servicios de colectivos de larga distancia. En auto particular, el recorrido dura cerca de 12 horas, transitando principalmente por la Ruta Nacional 14.