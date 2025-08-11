lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 17:53
Turismo.

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y visita estas mini cataratas únicas

Un destino esencial en el norte argentino, conocido por sus cascadas originadas por una falla geológica. Dónde está, qué hacer y cómo llegar.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Dónde queda Saltos del Moconá.

Dónde queda Saltos del Moconá.

Para quienes ya planifican sus próximas vacaciones o simplemente desean unas escapadas y buscan destinos turísticos dentro de Argentina, las opciones son numerosas y variadas para todos los gustos. Entre ellas, un lugar poco conocido pero que suele dejar maravillados a quienes lo visitan es Saltos del Moconá, en la provincia de Misiones.

Lee además
Hace unas escapadas al pueblo que te hace sentir en la Alemania del siglo XX.
Turismo.

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al pueblo que te hace sentir en la Alemania del siglo XX
El rincón de Argentina donde el río se encuentra con la selva y la historia cobra vida.
Turismo.

Ni Jujuy, ni Salta: hace unas escapadas al pueblo donde la selva y la historia cobran vida

Situado en la frontera que une Argentina con Brasil, este sitio es uno de los principales atractivos de Misiones, aunque no cuenta con la misma popularidad que las famosas Cataratas del Iguazú.

El paseo acuático es una actividad que no se puede dejar de hacer.

Consiste en una serie de pequeñas caídas de agua que varían entre dos y ocho metros de altura, formando un entorno espectacular donde el flujo del río se combina con la exuberancia de la selva.

Lo que hace únicos a estos saltos es que se formaron debido a una fractura geológica que data de millones de años atrás, dividiendo el río a lo largo de aproximadamente tres kilómetros y provocando que el agua caiga lateralmente. Sin duda, es un espectáculo natural impresionante. Información sobre su ubicación, accesos y actividades para disfrutar.

Dónde queda Saltos del Moconá.

Dónde queda Saltos del Moconá

Se sitúa en la línea divisoria entre Argentina y Brasil, específicamente en el sureste del departamento San Pedro, dentro de la provincia de Misiones, y en el estado brasileño de Río Grande del Sur. La distancia aproximada desde este punto hasta Posadas, la capital provincial, es de 327 kilómetros, mientras que desde Buenos Aires supera los 1.200 kilómetros.

Saltos del Moconá.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Saltos del Moconá?

Disfrutar de la belleza de las cataratas no es la única opción, pues también se pueden realizar diversas actividades y visitar otros puntos de interés, como:

  • Trekking
  • Paseo acuático por el Río Uruguay
  • Tirolesa
  • Reserva Natural Yateré: con senderos guiados y miradores para poder observar el río y su biodiversidad
  • Puestos artesanales de productos orgánicos y dulces: producidos por la comunidad guaraní.
  • Huerta orgánica: cultivos de té, yerba y café de la comunidad guaraní.
  • Museo de los Aromas y Casa de las Piedras: una salida que ofrecerá una excéntrica experiencia basada en el sentido del olfato, ya que allí se puede observar el proceso de elaboración de la citronela, mientras se cata diferentes perfumes y objetos.
Apreciar la hermosura de las cascadas no es lo único que se puede hacer.

Cómo llegar a Saltos del Moconá

Desde Posadas, es necesario tomar la Avenida Acceso Sur en dirección a Garupá; desde allí, se debe seguir por la Ruta Nacional 12, enlazar con la Ruta Provincial 103 y continuar hasta la Ruta Provincial 2. Tras pasar por San Pedro, se llega finalmente a los Saltos del Moconá.

Para quienes viajan desde Buenos Aires a la capital de Misiones, las opciones incluyen vuelos domésticos desde Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, además de servicios de colectivos de larga distancia. En auto particular, el recorrido dura cerca de 12 horas, transitando principalmente por la Ruta Nacional 14.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al pueblo que te hace sentir en la Alemania del siglo XX

Ni Jujuy, ni Salta: hace unas escapadas al pueblo donde la selva y la historia cobran vida

Ni Chaco, ni Salta: hace unas escapadas al pueblo con más indicios incas de la Argentina

Conocé este pueblito misterioso y mágico de Tucumán

Ni Jujuy, ni Chaco: hace unas escapadas al norte y conoce el salar más largo del mundo

Lo que se lee ahora
Quini 6: de dónde son y cuántos millones se llevaron los ganadores de este domingo 10 de agosto.
Quiniela.

Sorteo del Quini 6: ¿De dónde son los ganadores y cuántos millones recibieron?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Penal de Gorriti.
Gorriti.

Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Casa de Matías Jurado - Google Maps video
Crimen.

Los cambios llamativos en menos de dos años en "la casa del horror" de Matías Jurado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel