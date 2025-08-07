Ni Jujuy, ni Salta: hace unas escapadas al pueblo donde la selva y la historia cobran vida

El rincón de Argentina donde el río se encuentra con la selva y la historia cobra vida.

En el norte de Argentina hay un lugar que sorprende por la armonía entre su entorno natural y su herencia cultural . Bella Vista , un pueblo con su estilo simple y su pasado fascinante, brinda playas junto al Paraná , grandes campos de frutas y calles que evocan otras épocas. Es un destino ideal para unas escapadas alejadas del ruido y cerca de la naturaleza.

Esta localidad, que nació en 1825 bajo el nombre de “La Crucecita” , prosperó gracias a la riqueza de sus tierras y la majestuosidad de sus barrancas . Hoy, con cerca de 40 mil residentes , se convirtió en uno de los puntos turísticos más destacados de la provincia de Corrientes .

Ubicada en el sector occidental de la provincia de Corrientes , Bella Vista se localiza aproximadamente a 150 kilómetros de la ciudad capital. Asentada junto al río Paraná , brinda vistas privilegiadas del curso de agua y de los acantilados que la abrazan.

Este destino forma parte de una zona con clima subtropical húmedo , sin estaciones secas, donde los veranos son calurosos y las temperaturas suelen mantenerse agradables el resto del año, resaltando el llamativo contraste entre el suelo rojizo y la abundante vegetación circundante.

La ciudad ofrece un paisaje único con sus barrancas y una biodiversidad impresionante.

Escapadas: ¿Qué hacer en Bella Vista?

Dentro de las propuestas más visitadas por quienes llegan al lugar, sobresale el Balneario Municipal, centro neurálgico de la temporada estival, donde las serenas aguas del Paraná se convierten en refugio para el descanso. Las extensas franjas de arena constituyen un entorno perfecto para disfrutar del aire libre junto al río, y la infraestructura disponible garantiza una experiencia cómoda para los turistas.

Quienes buscan emociones al aire libre encontrarán opciones como el kayak, el canotaje o la pesca recreativa. Estas alternativas están pensadas tanto para novatos como para personas con habilidades más avanzadas, ofreciendo la posibilidad de recorrer el río y contemplar sus variados escenarios naturales desde una perspectiva distinta.

El clima subtropical de Bella Vista es ideal para disfrutar de sus paisajes todo el año.

Recorrer esta ciudad es como adentrarse en otra época. Sus caminos adoquinados, las construcciones de barro y las plazas tradicionales mantienen viva la huella de una historia vinculada a la producción de cal y al proceso de colonización.

Lugares emblemáticos como la Colonia 3 de Abril, el antiguo puerto y los parajes históricos Toropí y Punta Cuevas permiten descubrir distintos capítulos de un pasado lleno de matices.

La cocina local también representa un gran atractivo. Comidas típicas, conservas caseras y bebidas frutales dan cuenta del vínculo directo con los productos autóctonos. A esto se suman celebraciones como la Fiesta Nacional de la Naranja y los animados carnavales de febrero, que expresan el dinamismo y la identidad cultural de la zona.

Cómo ir a Bella Vista

La principal vía de ingreso a este destino es desde la ciudad de Corrientes. El viaje implica transitar por la Ruta Nacional 12 y posteriormente por la Ruta Provincial 27, recorriendo cerca de 150 kilómetros.

Para quienes parten desde otras localidades, es posible enlazar con estas rutas mediante la Ruta 9 o partiendo desde Puerto Iguazú, lo que simplifica el acceso a este atractivo turístico ubicado en el norte del país.