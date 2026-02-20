Brutal pelea tras un accidente en Buenos Aires: un joven mató a un conductor en plena calle

Un hecho de extrema violencia se registró en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui, donde una pelea entre un motociclista y un conductor terminó con la muerte de uno de ellos. El accidente y posterior muerte ocurrió en la intersección de las calles Agote y 366 y quedó registrado en videos tomados por testigos.

Según los primeros datos de la investigación, el conflicto se originó tras un choque entre un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 51 años y una moto manejada por un joven de 25. Luego del impacto, ambos protagonizaron una discusión que escaló rápidamente.

En las imágenes difundidas se observa que el conductor del auto tomó un objeto contundente y golpeó al motociclista. El joven logró defenderse y responder al ataque, pero la pelea continuó. En medio del forcejeo, el motociclista redujo al conductor y lo golpeó mientras estaba en el suelo, provocándole la muerte.

Mató a un conductor (1) Imagen de los retrovisores rotos tras la pelea Previa a la brutal pelea que derivó en la muerte del conductor del auto: Otro video muestra instantes previos al desenlace, cuando el motociclista golpea al automovilista dentro del vehículo y patea la puerta, en un contexto de insultos y tensión creciente.

Tras el hecho, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar. Los profesionales de salud confirmaron el fallecimiento del conductor, mientras que peritos realizaron las tareas de rigor y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial. El motociclista fue detenido y quedó alojado en la comisaría correspondiente, imputado por el delito de homicidio. La causa continúa en investigación para determinar las circunstancias exactas del episodio. En el caso interviene la UFI Nº1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo. La investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho y se esperan los resultados preliminares de autopsia para conocer la causa de muerte de Lau.

