viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 10:59
Violencia.

Brutal pelea tras un accidente en Buenos Aires: un joven mató a un conductor en plena calle

Una pelea tras un accidente en plena vía pública terminó con un hombre muerto. El agresor fue detenido y la Justicia investiga el violento episodio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mató a un conductor

Un hecho de extrema violencia se registró en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui, donde una pelea entre un motociclista y un conductor terminó con la muerte de uno de ellos. El accidente y posterior muerte ocurrió en la intersección de las calles Agote y 366 y quedó registrado en videos tomados por testigos.

Lee además
Hay un signo que siempre se pelea con todos ¿Sabés cuál es?
Astrología

Hay un signo que siempre se pelea con todos ¿Sabés cuál es?
reforma laboral: que pasa ahora tras la aprobacion en diputados y por que vuelve al senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Según los primeros datos de la investigación, el conflicto se originó tras un choque entre un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 51 años y una moto manejada por un joven de 25. Luego del impacto, ambos protagonizaron una discusión que escaló rápidamente.

En las imágenes difundidas se observa que el conductor del auto tomó un objeto contundente y golpeó al motociclista. El joven logró defenderse y responder al ataque, pero la pelea continuó. En medio del forcejeo, el motociclista redujo al conductor y lo golpeó mientras estaba en el suelo, provocándole la muerte.

Mató a un conductor (1)
Imagen de los retrovisores rotos tras la pelea&nbsp;

Imagen de los retrovisores rotos tras la pelea

Previa a la brutal pelea que derivó en la muerte del conductor del auto:

Otro video muestra instantes previos al desenlace, cuando el motociclista golpea al automovilista dentro del vehículo y patea la puerta, en un contexto de insultos y tensión creciente.

Tras el hecho, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar. Los profesionales de salud confirmaron el fallecimiento del conductor, mientras que peritos realizaron las tareas de rigor y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial.

El motociclista fue detenido y quedó alojado en la comisaría correspondiente, imputado por el delito de homicidio. La causa continúa en investigación para determinar las circunstancias exactas del episodio.

En el caso interviene la UFI Nº1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo. La investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho y se esperan los resultados preliminares de autopsia para conocer la causa de muerte de Lau.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hay un signo que siempre se pelea con todos ¿Sabés cuál es?

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

El pueblo de Corrientes reconocido a nivel mundial que sorprende a los turistas con su naturaleza

La Justicia citó a indagatoria y prohibió salir del país a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Lo que se lee ahora
reforma laboral: que pasa ahora tras la aprobacion en diputados y por que vuelve al senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel