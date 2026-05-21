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21 de mayo de 2026 - 20:31
País.

Cambios en la Zona Fría: qué pasará con los subsidios al gas y cómo impacta en Jujuy

La Cámara de Diputados avanzó con una reformulación del Régimen de Zona Fría que reducirá el alcance de los subsidios al gas natural en gran parte del país.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Puna de Jujuy.

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La reforma busca volver a un sistema más acotado, concentrado en la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, y dejar atrás buena parte de la ampliación aprobada en 2021. Según se informó, el objetivo oficial es reducir subsidios, ordenar el sistema tarifario y generar un ahorro fiscal estimado en más de 272 mil millones de pesos.

Cómo cambia el mapa de subsidios

Con el nuevo esquema, se mantendrá la bonificación para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En esas regiones seguirá vigente el beneficio sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes.

En cambio, en las zonas que habían sido incorporadas en 2021, el subsidio dejará de ser automático por ubicación geográfica. A partir de ahora, solo podrán conservarlo los hogares que además estén inscriptos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y cumplan condiciones socioeconómicas.

Zona Fría en Jujuy y en el resto del país
Zona Fría en Jujuy y en el resto del país

Zona Fría en Jujuy y en el resto del país

Eso significa que ya no alcanzará con vivir en una zona alcanzada por el régimen: también habrá que acreditar determinado nivel de ingresos.

Qué pasará en Jujuy

En el caso de Jujuy, la referencia concreta que se mantiene dentro del esquema histórico es la Puna. Es decir, esa región continuará contemplada por el régimen de zona fría.

La modificación deja en claro que el beneficio seguirá focalizado en ese sector, mientras que la reforma elimina gran parte de la expansión territorial que se había aplicado en otras provincias y departamentos del país.

Cómo puede impactar en las tarifas

Uno de los cambios centrales es que el subsidio ya no se aplicará sobre la tarifa total, sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte.

Eso implica que incluso quienes mantengan algún beneficio podrían recibir una ayuda menor que la actual. De acuerdo con las estimaciones difundidas, las facturas podrían aumentar entre un 30% y un 50%, e incluso más en algunos casos.

Según las proyecciones mencionadas en el nuevo esquema, quienes pierdan los descuentos del 30% y 50% empezarán a sentir el impacto en sus boletas en los próximos meses, justo antes del invierno.

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