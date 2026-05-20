Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

La crisis política y social que atraviesa Bolivia comenzó a impactar de lleno en la zona fronteriza con Jujuy. En las últimas horas, la Terminal de Buses de Villazón informó la suspensión de las salidas de transporte interdepartamental hacia ciudades clave como La Paz, Cochabamba, Sucre y Oruro debido a los bloqueos y protestas que afectan distintos puntos del país.
La medida responde a los cortes de rutas y calles que impiden la circulación normal de colectivos y vehículos particulares. La situación genera preocupación entre pasajeros, comerciantes y trabajadores que dependen del movimiento diario entre ambos países.
Pese al escenario conflictivo, todavía continúan habilitados los viajes hacia Potosí, Uyuni, Tupiza y Tarija, aunque las autoridades locales mantienen un monitoreo permanente ante posibles nuevos cortes.
Comunicado de Villazón.
Comunicado de la Terminal de Villazón.
Protestas, tensión política y enfrentamientos
Bolivia atraviesa días de fuerte conflictividad social con movilizaciones masivas, especialmente en La Paz, donde distintas organizaciones mantienen protestas y bloqueos en reclamo de cambios políticos y económicos.
Durante los operativos para liberar rutas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. Reportes locales señalaron personas heridas, detenidos y momentos de tensión en distintos sectores del país.
En medio de este escenario, sectores vinculados al expresidente Evo Morales aparecen entre los protagonistas de las movilizaciones. Desde el gobierno boliviano acusan intentos de desestabilización política mientras crece la presión callejera.
Embed - BOLIVIA EN TENSIÓN: QUÉ PASA CON LA FRONTERA
La crisis económica agrava el conflicto
El malestar social también encuentra explicación en la situación económica que enfrenta Bolivia. La escasez de combustibles y algunos productos básicos comenzó a afectar la vida cotidiana de miles de personas.
Los bloqueos dificultan el traslado de mercadería y complican el abastecimiento en distintas ciudades. A eso se suma la incertidumbre política que se instaló en medio de disputas dentro del oficialismo.
La pulseada entre el presidente Rodrigo Paz y el entorno político de Evo Morales profundizó la tensión en las últimas semanas y elevó el nivel de confrontación en las calles.
Preocupación en la frontera con Jujuy
La situación en Villazón genera atención del lado argentino debido al movimiento constante de personas que cruzan la frontera entre Bolivia y Jujuy por turismo, trabajo, comercio y trámites personales.
La suspensión de servicios de larga distancia afecta principalmente a quienes tenían previsto viajar hacia el centro y norte del territorio boliviano. En la terminal fronteriza se registraron consultas permanentes de pasajeros ante la incertidumbre por las salidas.
Además del transporte, comerciantes y trabajadores vinculados al intercambio fronterizo siguen de cerca el desarrollo del conflicto por el impacto que puede generar sobre la actividad económica regional.
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