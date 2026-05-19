¿Quiénes son los Ponchos Rojos en Bolivia?

Una multitud de simpatizantes del ex mandatario de Bolivia Evo Morales se movilizó este lunes hacia el centro de La Paz para reclamar la renuncia del presidente Rodrigo Paz . En paralelo, el Gobierno denunció la presencia de grupos armados dentro de las manifestaciones y confirmó la cuarta víctima fatal desde el inicio de las protestas.

El vocero del Gobierno , José Luis Gálvez , informó el fallecimiento del dirigente campesino Alberto Cruz Chinche , reconocido como mallku —denominación en lengua aimara para autoridad comunitaria — e integrante de los denominados Ponchos Rojos .

Una multitud de simpatizantes del ex mandatario boliviano Evo Morales se movilizó este lunes hacia el centro de La Paz para reclamar la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De acuerdo con su versión, Cruz Chinche habría caído dentro de una zanja excavada por los propios grupos que llevan adelante los bloqueos en la zona. “ Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden ”, sostuvo el funcionario.

José Luis Gálvez señaló que Alberto Cruz Chinche se convirtió en la cuarta víctima desde el inicio de los bloqueos de rutas. Las anteriores fueron Anna Enss, una ciudadana de Belice de 56 años que falleció por complicaciones de salud al no poder acceder a atención médica a tiempo; Nelly Villanueva, cuyo deceso se produjo en circunstancias similares; y una joven de 20 años cuya muerte fue reportada el 14 de mayo en El Alto.

Además, el funcionario presentó ante los medios un video difundido en redes sociales donde se observa a una veintena de presuntos integrantes de los Ponchos Rojos en una ruta de la región andina, portando armas y lanzando la consigna “ahora sí, guerra civil”.

El gobierno de Bolivia denunció la presencia de grupos armados en las protestas contra Rodrigo Paz.

Denuncias oficiales y nuevas acusaciones del Gobierno

El vocero del Gobierno apuntó contra Bernabé Gutiérrez Paucara, a quien identificó como “presidente del comité de conflicto” dentro de esa agrupación, y lo acusó de haber incentivado a los manifestantes a sumarse a la movilización “con todas las armas posibles”.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, advirtió que cualquier persona que porte armas o explosivos será aprehendida por las fuerzas de seguridad. En ese contexto, informó que durante la noche del domingo fue detenido un excandidato que llevaba dinaita y mechas en su mochila. Debido a lo establecido por el Código Penal, no se difundió su identidad, aunque el funcionario aclaró que fue sorprendido en flagrancia.

El viceministro también advirtió que en las áreas con cortes de ruta estarían circulando importantes cantidades de dinero provenientes del Chapare —zona cocalera asociada a Evo Morales—, cuyo origen ya se encuentra bajo investigación.

En ese sentido, Hernán Paredes calificó la protesta como “una conspiración en el límite de la legalidad” y aseguró que se trataría de un intento del exmandatario de regresar al poder por vías que definió como “la manera más antidemocrática que uno puede imaginar”.

Quiénes son los Ponchos Rojos en Bolivia.

Avance de las columnas y despliegue de seguridad

La denominada columna principal —que, según el viceministro Hernán Paredes, superaría las diez mil personas— comenzó su descenso desde distintos sectores de El Alto luego de seis jornadas de marcha desde el altiplano. La movilización está compuesta por cocaleros, campesinos, miembros de los Ponchos Rojos y grupos convocados por la Central Obrera Boliviana.

A lo largo del recorrido, vecinos de El Alto se fueron incorporando a la protesta al grito de “¡Que renuncie!”, dirigido al presidente Paz. En paralelo, otras dos columnas —integradas por juntas vecinales y organizaciones campesinas— también avanzaban con destino al centro de La Paz.

La plaza Murillo —sede del Palacio de Gobierno y del Parlamento— inició la jornada con un amplio despliegue de seguridad, que incluyó anillos policiales, vallados y vehículos antidisturbios. José Luis Gálvez confirmó que el presidente Rodrigo Paz permanecía en la Casa Grande del Pueblo, mientras que el operativo de resguardo contempla un importante despliegue de fuerzas policiales y militares en todo el perímetro.

Son reconocidos por su activa participación en la vida política y social de Bolivia.

Identificados como una organización aymara de fuerte carácter y con lealtad al exmandatario Evo Morales, los denominados Ponchos Rojos reaparecen generando preocupación en Bolivia. Su primera irrupción de gran escala se remonta a 2003, cuando participaron en enfrentamientos contra el Ejército durante la denominada Guerra del Gas, un conflicto social que culminó con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Quiénes son los Ponchos Rojos: origen, estructura y rol político

Los Ponchos Rojos constituyen una milicia indígena aymara de larga trayectoria y carácter combativo, con origen en la provincia de Omasuyos, en el departamento de La Paz. Actúan como una forma de guardia comunitaria orientada a la protección de la identidad cultural, la cosmovisión ancestral y la defensa de sus territorios originarios. Son ampliamente conocidos por su participación activa en la vida política y social de Bolivia.

Origen: Su surgimiento se sitúa en Achacachi y en las zonas andinas circundantes .

Su surgimiento se sitúa en y en las zonas . Rol político: A lo largo del tiempo, han intervenido como actores clave en la defensa de las demandas indígenas, tomando parte en protestas contra gobiernos neoliberales a comienzos de los años 2000, y afianzándose luego como un sostén importante de las organizaciones campesinas de base.

Su cuna histórica es la localidad de Achacachi y la región andina aledaña.