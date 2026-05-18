Bolivia atraviesa una de las situaciones sociales más tensas de las últimas semanas. Los bloqueos instalados en distintos puntos del país, las protestas y los enfrentamientos registrados en rutas y ciudades mantienen paralizada gran parte de la circulación y profundizan la crisis política y económica.

Política. Protestas en Bolivia: ¿Cuáles son las causas y cómo sigue?

En diálogo con TodoJujuy , Vania Borja, una periodista boliviana, describió cómo se vive el conflicto desde el lugar donde se desarrollan las movilizaciones y aseguró que la situación continúa agravándose. “Aquí la situación es tensa, muy caliente. La gente continúa en las calles, los bloqueos continúan” , relató.

Según explicó, los reclamos comenzaron inicialmente con pedidos de distintos sectores sociales y sindicales vinculados a mejoras económicas. “Primero algunos grupos, como la Central Obrera Boliviana y otros sectores, exigían un incremento salarial”, señaló Vania.

Sin embargo, explicó que el conflicto fue escalando con el paso de los días por la situación económica y problemas vinculados al abastecimiento de combustibles. “Todo esto inició con la situación de los carburantes, la gasolina, el diésel, la mala calidad y la falta de abastecimiento”, indicó.

Posteriormente, distintos sectores comenzaron a exigir directamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Embed - "No dejan entrar alimentos": el crudo relato desde Bolivia en medio de los bloqueos

“La Paz quedó cercada”: el relato desde Bolivia

Uno de los datos que más preocupación genera es la situación en La Paz. La periodista explicó que los bloqueos derivaron en una especie de aislamiento de la ciudad, complicando el ingreso de productos esenciales.

“No permiten que ingresen alimentos”, explicó la periodista al describir el panorama. Según detalló, las restricciones afectan también la llegada de combustible, insumos médicos y oxígeno para hospitales.

Por ese motivo, durante el fin de semana se realizaron operativos policiales y militares con el objetivo de abrir corredores y permitir el paso de algunos vehículos. “El Gobierno intentó generar un espacio humanitario para el ingreso de camiones cisterna, alimentos y oxígeno medicinal”, indicó.

A solo 4 meses y dias de gestión, el gobierno de derecha en Bolivia enfrenta violentas protestas.

Enfrentamientos, heridos y tensión creciente

La situación también derivó en episodios de violencia. La periodista relató que grupos movilizados se ubicaron en sectores elevados y desde allí arrojaban piedras y otros elementos contra efectivos y vehículos.

“Los sectores decidieron acordonarse en los cerros y lanzar piedras hacia los policías y militares”, describió Borja. Además, sostuvo que los bloqueos mantienen detenidos a miles de transportistas. “Son más de 20 mil transportistas los que se encuentran parados en las carreteras”, afirmó. Según indicó, durante los operativos se registraron personas heridas y fallecidas.

El rol de Evo Morales

Otro de los factores que suma tensión es la participación de sectores afines al expresidente Evo Morales. La periodista explicó que dirigentes, exautoridades y organizaciones vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS) comenzaron a articular nuevas movilizaciones. “Muchos sectores sociales afines a Evo Morales están pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz”, aseguró. Además, adelantó que nuevas marchas se dirigen hacia La Paz.

Sobre lo que puede ocurrir en los próximos días, la periodista señaló que distintos analistas advierten un escenario complejo. “La situación tiende a agravarse”, sostuvo.

Mientras continúan los bloqueos y las negociaciones entre el Gobierno y distintos sectores, la incertidumbre sigue creciendo en Bolivia y la evolución del conflicto es seguida de cerca también desde el norte argentino.