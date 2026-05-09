Paso fronterizo entre Argentina y Bolivia: estado del Puerto de Chalanas, comercio y cotización este 9 de mayo

Pasos fronterizos entre Bolivia y Argentina

Los pasos fronterizos entre Argentina y Bolivia funcionan con normalidad este sábado 9 de mayo, tanto en el Puerto de Chalanas como en el Puente Internacional que conecta Bermejo con Aguas Blancas, donde además se desarrolla actividad comercial habitual y se difundió la cotización actualizada de monedas.

Paso fronterizo entre Argentina y Bolivia: estado de transitabilidad De acuerdo al reporte emitido durante la jornada, el Puerto de Chalanas se encuentra habilitado y con actividad comercial normal en la ciudad boliviana de Bermejo.

Por su parte, el Puente Internacional también permanece habilitado, con atención durante las 24 horas. En tanto, en Aguas Blancas la actividad comercial se desarrolla sin inconvenientes.

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Estado de rutas en la frontera de Bolivia - Argentina Respecto a la circulación vehicular, informaron que la ruta Bermejo - Tarija presenta tránsito normal. Sin embargo, solicitaron circular con precaución sobre la Ruta Nacional 50, en el tramo Aguas Blancas - Orán, debido a controles viales que llevan adelante efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial. image Cotización en Bermejo este sábado 9 de mayo Las casas de cambio de Bermejo difundieron los valores actualizados para este sábado: $1.000 argentinos a bolivianos: venta a 6.90 bs y compra a 6.70 bs.

Dólar a pesos argentinos: venta a $1.450 y compra a $1.430.

Dólar a bolivianos: venta a 9.90 bs y compra a 9.70 bs.

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