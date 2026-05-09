sábado 09 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de mayo de 2026 - 12:35
País.

Paso fronterizo entre Argentina y Bolivia: estado del Puerto de Chalanas, comercio y cotización este 9 de mayo

Reportaron el estado del paso fronterizo entre Argentina y Bolivia, el Puerto de Chalanas, y la cotización de divisas para este sábado 9 de mayo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pasos fronterizos entre Bolivia y Argentina

Pasos fronterizos entre Bolivia y Argentina

Los pasos fronterizos entre Argentina y Bolivia funcionan con normalidad este sábado 9 de mayo, tanto en el Puerto de Chalanas como en el Puente Internacional que conecta Bermejo con Aguas Blancas, donde además se desarrolla actividad comercial habitual y se difundió la cotización actualizada de monedas.

Lee además
Comenzarán a faenar ciervos y jabalíes
País.

Una provincia prepara un frigorífico para faenar jabalíes y ciervos axis
Imagen alusiva video
País.

Qué es una sudestada: ¿Este fenómeno meteorológico podría llegar a Jujuy?

Paso fronterizo entre Argentina y Bolivia: estado de transitabilidad

De acuerdo al reporte emitido durante la jornada, el Puerto de Chalanas se encuentra habilitado y con actividad comercial normal en la ciudad boliviana de Bermejo.

Por su parte, el Puente Internacional también permanece habilitado, con atención durante las 24 horas. En tanto, en Aguas Blancas la actividad comercial se desarrolla sin inconvenientes.

image

Estado de rutas en la frontera de Bolivia - Argentina

Respecto a la circulación vehicular, informaron que la ruta Bermejo - Tarija presenta tránsito normal.

Sin embargo, solicitaron circular con precaución sobre la Ruta Nacional 50, en el tramo Aguas Blancas - Orán, debido a controles viales que llevan adelante efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

image

Cotización en Bermejo este sábado 9 de mayo

Las casas de cambio de Bermejo difundieron los valores actualizados para este sábado:

  • $1.000 argentinos a bolivianos: venta a 6.90 bs y compra a 6.70 bs.
  • Dólar a pesos argentinos: venta a $1.450 y compra a $1.430.
  • Dólar a bolivianos: venta a 9.90 bs y compra a 9.70 bs.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una provincia prepara un frigorífico para faenar jabalíes y ciervos axis

Qué es una sudestada: ¿Este fenómeno meteorológico podría llegar a Jujuy?

Una sudestada causó destrozos en Monte Hermoso: los impactantes videos

Reabrieron la causa por abuso sexual contra los exjugadores de Vélez: qué resolvieron

Jury por el caso Dalmasso: por qué destituyeron a los 3 fiscales que investigaron el crimen

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva video
País.

Qué es una sudestada: ¿Este fenómeno meteorológico podría llegar a Jujuy?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Imagen generada con IA.
Jujuy.

Anuncian frío extremo en Jujuy: qué localidades están bajo alerta amarilla

Hospital Pablo Soria video
Jujuy.

Cuál es el estado de salud de la joven atropellada en la Ruta 1

Candelaria Mayans, la elegida del Complejo José Hernández
Jujuy.

FNE 2026: el Complejo José Hernández coronó a Candelaria Mayans como representante

Los hermanos de de Miguel Coria y el abogado Rudty Casas. video
Mundo.

El acusado por el crimen de Miguel Coria tenía denuncias desde 2006 y dos condenas previas

Controles oftalmológicos tratuitos.
Salud.

Habrá controles visuales gratuitos y entregarán anteojos en toda la provincia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel