FNE 2026: el Complejo José Hernández coronó a Candelaria Mayans como representante

Jujuy. FNE 2026: la escuela Gianelli elegirá a su nueva representante entre 21 candidatas

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El Complejo José Hernández celebró una nueva edición de su elección estudiantil dentro de la FNE 2026 en una jornada cargada de emoción, color y acompañamiento familiar, eligiendo a Candelaria Mayans como su representante. El polideportivo de la institución se vio colmado por alumnos, padres y docentes que participaron de una de las noches más esperadas por la comunidad educativa.

La velada contó con presentaciones coreográficas realizadas por los estudiantes y también con la participación de los pajes, quienes acompañaron a las 32 candidatas a representantes durante toda la elección.

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Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió antes de conocerse a las elegidas, cuando se proyectó un video con imágenes del backstage y de la preparación del espectáculo organizado por los alumnos y las candidatas para esta celebración especial.

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Las elegidas de la noche

La nueva Representante del Complejo José Hernández es Candelaria Mayans.

La elección continuó con la coronación de:

Primera Princesa: Tiziana Berardi

Tiziana Berardi Segunda Princesa: Ángeles Crespo Cava

Ángeles Crespo Cava Primera Dama de Honor: Catalina Burgos Ase, candidata Nº 28

Catalina Burgos Ase, candidata Nº 28 Segunda Dama de Honor: Jazmín Marías Badía Aranda, candidata Nº 12

Jazmín Marías Badía Aranda, candidata Nº 12 Miss Simpatía: Guillermina Ruíz, candidata Nº 26

Guillermina Ruíz, candidata Nº 26 Miss Elegancia: Antonela Berardi, candidata Nº 3

LAS ELEGIDAS

Además, Nicolás Ponce de León fue elegido como Paje 10 del establecimiento.

Por otra parte, el proyecto ganador presentado por las candidatas fue “Abriendo caminos de calma”, una propuesta que recibió el reconocimiento del jurado durante la noche estudiantil.